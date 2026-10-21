K뷰티 브랜드 베이시아, 올리브영·홍대 팜픽약국 입점… 국내외 유통 접점 확대

세줄 요약 올리브영·팜픽약국 입점으로 국내 유통망 확대

입점 첫날 메이크업 2위, 다음 날 1위 기록

미국·일본·중동 등 해외 채널 진출 병행

이미지 확대 사진=베이시아 제공

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주식회사 엔드게임벤처스(대표 홍유리·안소현)의 K-뷰티 브랜드 베이시아(BASEA)가 올리브영과 홍대 팜픽약국에 입점하며 국내 유통 접점을 확대하고 있다. 해외 전시와 팝업 참여를 통해 글로벌 시장 진출도 함께 추진한다.지난 9월 정식 출범한 K-뷰티 브랜드 베이시아가 유통 협력사의 러브콜을 받아 올리브영 입점을 성공적으로 마쳤다. 양사는 그간 상세한 제품 정보와 실적 지표, 마케팅 전략을 긴밀히 조율하며 성공적인 입점 기반을 다져왔다.초기 시장 반응도 뜨거웠다. 입점 첫날 올리브영 메이크업 부문 2위에 안착한 데 이어, 다음 날 곧바로 정상을 차지한 것이다. 앞으로 베이시아는 에어 스틱 리얼콜라겐 파운데이션, 모공 블러 프렙 프라이머, 컨실 블러셔 블러리 에디션 등의 주력 상품을 내세워 온·오프라인 채널별 기획전과 콘텐츠를 유기적으로 결합하며 고객 접점을 넓혀간다는 방침이다.나아가 외국인 발길이 끊이지 않는 홍대입구역 근처 뷰티 드럭스토어 팜픽약국(PHARM PICK)에도 둥지를 틀었다. 이번 오프라인 진출로 국내 고객은 물론 방한 외국인 관광객까지 직접 대면하며 현장의 생생한 반응을 즉각 체감할 수 있는 유통 거점을 견고히 다지게 됐다.스킨케어 제품의 판매도 이어지고 있다. 대표 제품인 ‘넥 랩핑 링클케어 한달 키트’는 레티날 앰플과 목 부위에 밀착해 사용하는 패치로 구성된 제품으로, 관련 패치 누적 판매량은 3만장을 넘어섰다. 베이시아는 제품의 사용 방법과 관리 루틴을 소개하는 콘텐츠를 통해 국내외 소비자와의 접점을 넓히고 있다.해외 시장 공략도 병행하고 있다. 베이시아는 미국 TikTok Shop과 Amazon, Shopify 등 온라인 판매 채널을 운영하며 현지 소비자 반응을 확인하고 있다. 일본과 중국·홍콩을 비롯해 미국, 유럽, 중동, 대만, 터키 등 여러 국가 및 권역의 바이어·유통 파트너와 제품 소개와 샘플 평가, 거래 조건 등에 대한 논의도 진행 중이다.최근에는 두바이 ‘Beautyworld Middle East’에 참가해 현지 바이어들에게 제품을 소개했으며, 전시 현장에서 연결된 업체들과 후속 협의를 이어가고 있다.오는 10월 26일부터 30일까지는 도쿄에서 열리는 ‘2026 K-BEAUTY WEEK’의 ‘HELLO, COSME’ 프로그램에 참여한다. 일본 소비자와 업계 관계자를 대상으로 브랜드와 주요 제품을 소개하고 현지 시장과의 접점을 확대할 예정이다.베이시아는 국가별 소비자 선호와 유통 환경을 고려해 온라인 판매와 B2B 유통 협의를 병행하고, 제품별 시장 반응을 토대로 해외 사업을 단계적으로 확대한다는 방침이다.제품 개발과 콘텐츠 제작은 물론, 배우 겸 아이돌 혜리와 함께 전개한 브랜드 캠페인도 유통 채널 확장에 적극 활용하고 있다. 앞으로는 초기 입점 성과가 실제 판매와 재주문으로 직결되도록 역량을 집중하고, 해외 소비자의 피드백을 제품 설명서와 마케팅 전략에 기민하게 반영할 방침이다.홍유리 대표는 “올리브영과 약국 입점은 국내외 소비자와 직접 만날 수 있는 접점을 확대했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로 국내 유통 기반을 강화하는 동시에 해외 파트너와의 협의를 적극적으로 이어가며 글로벌 유통망 확대에 속도를 낼 것”이라고 말했다.한편, 베이시아는 ‘본질(base)을 쉽게(easy), 바다(sea)를 담아’라는 의미를 담은 K-뷰티 브랜드다. 스킨케어 성분을 적용한 베이스 메이크업과 관리 제품을 선보이고 있으며, 주요 제품으로는 에어 스틱 리얼콜라겐 스틱 파운데이션, 모공 블러 프렙 프라이머, 컨실 블러셔 블러리 에디션, 넥 랩핑 링클케어 키트 등이 있다.류정임 리포터