GS칼텍스 여수공장, 섬마을 봉사활동 실천

해안 쓰레기 수거와 마을 환경정화, 이·미용 봉사 등 펼쳐

이미지 확대 GS칼텍스와 여수해양경찰서 등 민·관·산 연합 봉사자들이 지난 20일 여수시 월호도에서 기념촬영을 하고 있다.

세줄 요약 월호도서 민·관·산 연합 봉사활동 전개

해안정화·꽃밭가꾸기·주민지원 서비스 진행

섬박람회 연계한 지역 상생·나눔 실천

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전남광주특별시 여수산단 내 GS칼텍스가 20일 여수해양경찰서, 여수상공회의소, 여수미용협회 등과 함께 여수시 화정면 월호도에서 민·관·산 연합 봉사활동을 펼쳤다.이번 활동은 여수세계섬박람회 기간에 섬의 가치와 보존의 필요성에 대한 공감대를 확산하고 섬 주민들에게 나눔을 실천하기 위해 마련됐다.또 2024년 12월 출범한 여수 지역 신기업가정신협의회(ERT)의 실천 프로젝트 일환으로 공공기관과 기업, 지역사회가 함께하는 상생의 의미를 더했다.이날 명성민 여수해양경찰서 서장, 한문선 여수상공회의소 회장, 김종은 GS칼텍스 대외상무를 비롯한 40여명의 자원봉사자들은 월호도에 입도해 해안 쓰레기 수거와 마을 환경정화, 꽃밭 가꾸기 등의 봉사활동을 진행했다.또 찾아가는 이동민원봉사실을 통해 주민들에게 구급약품 전달과 전등 교체, 이·미용 봉사 등을 펼치며 따뜻한 나눔 활동을 펼쳤다.GS칼텍스 관계자는 “섬박람회 기간에 섬의 소중한 가치를 알리고 지역기관·단체가 함께 섬 주민들을 도울 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 나눔과 상생을 꾸준히 실천하겠다”고 말했다.GS칼텍스는 ‘천원의 행복’, ‘한가위 사랑의 온정 나누기’, 청소년 성장 지원 프로그램 ‘새롬교실’ 등 다양한 사회공헌활동을 통해 여수 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.여수 류지홍 기자