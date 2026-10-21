공항철도, 오는 23일부터 직통열차 1일 4회 추가 운행

수요 집중 시간대 좌석 점유율 85.3%… 직통열차 좌석 공급 확대

상·하행 각 2회 추가 운행, 하루 52회→56회… 평균 배차간격 39분→35분

이미지 확대 공항철도 직통열차 증회(출처=공항철도)

세줄 요약 10월 23일부터 직통열차 하루 4회 증회

52회에서 56회로 확대, 배차 35분 단축

혼잡 시간대 좌석 공급 확대와 편의 증진

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공항철도㈜(이하 공항철도)는 인천국제공항 이용객들의 교통 편의를 증진하기 위해 오는 10월 23일부터 직통열차를 일 4회 증회 운행한다.이번 증회로 직통열차는 매일 52회에서 56회로 운행이 확대된다. 특히 수요가 몰리는 11시~18시 시간대에 상·하행선이 각각 2회씩 늘어나며, 평균 배차시간 역시 기존 39분에서 35분으로 줄어든다.공항철도 측은 인천공항 이용 수요와 직통열차의 누적 이용실적을 종합적으로 고려해 이번 증회를 결정했다. 승객이 집중되는 11시부터 18시 사이 평균 좌석 점유율이 85.3%를 기록함에 따라, 좌석 공급난을 해소하기 위한 차원이다.실제로 올해 9월에는 인천공항에서 서울역으로 향하는 직통열차의 오후 3시대 평균 좌석 점유율이 98.7%에 달하는 등 높은 이용 수요를 보인 것으로 나타났다.공항철도는 이번 열차 증편을 통해 하루 960석의 좌석을 늘려 혼잡 시간대 승차권 예매 기회를 넓히고, 인천공항과 서울 도심 사이의 이동 편의를 한층 끌어올릴 방침이다.증편 조치는 국토교통부가 추진 중인 인천공항과 지방 간 교통망 확충 기조와도 맞닿아 있다. 국토교통부는 외국인 관광객의 지방 이동 편의를 제고하고 지역 관광 및 경제 활력을 불어넣기 위해 공항과 철도 등 다양한 교통수단 간 연계성과 이용 편의를 지속해서 개선하고 있다.실제로 직통열차는 외국인 이용객 비율이 높아 지난해 전체 승객 중 79.8%가 외국인이었던 만큼, 이번 조치로 국내외 여행객의 이동이 더 편리해질 전망이다. 특히 서울역에서 KTX로 갈아타 지방으로 향하는 외국인 관광객들의 교통 접근성 향상에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.직통열차 증회에 따라 일반열차 운행시각표도 일부 변경된다. 변경된 직통열차 및 일반열차 운행시각표는 공항철도 역사 안내문과 공식 누리집에서 확인할 수 있다.박대수 공항철도 사장은 “이번 증회는 이용 수요가 집중되는 시간대의 좌석 공급을 늘려 인천공항 이용객의 이동 편의를 높이기 위한 것”이라며 “안정적인 열차 운행을 최우선으로 이용객의 편의를 지속적으로 개선하고, 지역 간 교통 연계성을 높이는 데에도 힘쓰겠다”고 말했다.류정임 리포터