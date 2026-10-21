씰리침대, 신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛에 팝업 매장 오픈

‘엑스퀴짓 II’·‘클라리넷 III 펌’ 등 전시… 부산·울산·경남 고객 접점 확대

이미지 확대 사진=씰리침대 제공

세줄 요약 신세계사이먼 부산 아울렛 팝업 매장 오픈

엑스퀴짓 II 등 주요 매트리스 체험 제공

11월 말까지 할인·사은품 프로모션 진행

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씰리침대가 신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛에 팝업 매장을 열고 부산·울산·경남 지역 고객 접점 확대에 나선다고 21일 밝혔다.이번 팝업 매장은 신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛 SOUTH L1층 프리미엄 이벤트 스페이스에 마련됐다. 현장에서는 씰리침대의 주요 매트리스 제품을 직접 체험하고 제품별 특성을 비교할 수 있다.프리미엄 매트리스 ‘엑스퀴짓 II’가 이번 전시의 핵심 제품으로 꼽힌다. 이 매트리스는 티타늄 합금으로 만든 레스트 서포트 코일을 장착하여 세 단계로 체형을 받쳐주도록 만들었으며, 겉감에는 자연 대나무에서 뽑아낸 밤부모달 소재를 적용했다.이와 함께 ‘클라리넷 III 펌’ 같은 아울렛 전용 라인업도 함께 선보인다. 현장을 찾는 고객들은 매트에 직접 누워보며 제품마다 다른 단단함과 지지력을 꼼꼼히 비교해 보고, 자신의 수면 패턴이나 취향에 알맞은 침대를 고를 수 있다.부산 기장군 장안읍에 자리한 신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛은 부산외곽순환고속도로와 동해고속도로를 통해 편리하게 찾아갈 수 있다. 씰리침대 측은 이번 행사를 계기로 부산 지역은 물론 울산과 경남 등 인근 거주 고객들의 발걸음도 활발해질 것으로 보고 있다.김정민 씰리코리아 상무는 “매트리스는 직접 체험하고 자신의 수면 습관과 몸에 맞는 제품을 선택하는 것이 중요하다”며 “이번 팝업 매장을 통해 고객들이 주요 제품을 직접 비교해 볼 수 있도록 하고, 앞으로도 지역별 고객 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.씰리침대는 팝업 매장 오픈을 기념해 11월 말까지 일부 제품을 대상으로 할인 프로모션을 진행하고, 구매 금액대별 사은품도 제공할 예정이다. 구체적인 적용 제품과 혜택은 매장에서 확인할 수 있다.한편 씰리침대는 1881년 설립된 글로벌 매트리스 브랜드로, 매트리스와 침대 관련 제품을 국내외 시장에 선보이고 있다.류정임 리포터