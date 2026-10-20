중동 플랜트 수주 40% 급감…美 189%↑ 최대시장 부상

산업부, 플랜트 업계 간담회

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국내 기업 1~3분기 해외플랜트 수주 실적

이미지 확대 미국 델핀 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG). 델핀 미드스트림 홈페이지 캡처

세줄 요약 중동 전쟁 장기화로 중동 수주 39.8% 감소

미주 수주 189.2% 급증, 최대 시장으로 부상

AI 전력 인프라·해양플랜트 호조, 정부 지원 강화

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중동 전쟁 장기화로 올해 국내 기업의 중동 플랜트 수주가 40% 가까이 줄었다. 반면 미주 지역 수주는 189% 급증해 최대 시장으로 떠올랐다. 미국의 인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 인프라 투자 확대와 대형 해양 플랜트 수주가 맞물리면서 해외 플랜트 시장의 무게중심도 중동에서 미주로 이동하는 모습이다.20일 산업통상부에 따르면 올해 1~9월 국내 기업의 해외 플랜트 수주액은 250억 2300만 달러(약 33조원)로 지난해 같은 기간(383억 7600만 달러)보다 34.8% 감소했다. 다만 이는 지난해 체코 두코바니 원전 수주(187억 달러)에 따른 기저효과로, 이를 제외하면 오히려 27.2% 늘었다. 최근 5년간 같은 기간 평균(226억 달러)보다도 11.1% 많다.지역별로는 미주 지역의 약진이 두드러졌다. 미주 수주액은 112억 4800만 달러로 전년 동기보다 189.2% 급증했다. 전체 해외 플랜트 수주에서 차지하는 비중도 지난해 10.1%에서 올해 45%로 껑충 뛰어 중동을 제치고 최대 수주 시장으로 부상했다. 아시아 지역 수주도 55억 4400만 달러로 16.2% 증가했다.기존 주력 시장이었던 중동 수주액은 58억 2600만 달러로 39.8% 감소했다. 지난 2월 말 시작된 미국과 이란 간 중동 전쟁이 장기화하면서 신규 프로젝트 발주가 지연되고 중국 등 경쟁국과의 수주 경쟁도 치열해진 영향이다. 다만 중동 지역의 전년 동기 대비 누적 수주 감소율은 1분기 91.1%에서 2분기 72.5%, 3분기 39.8%로 축소됐다. 사우디아라비아의 대형 요소비료 생산시설(SAN-Ⅶ·34억 7000만 달러) 등을 중심으로 다수 프로젝트가 진행되면서 회복 조짐을 보이고 있다.사업별로는 해양 플랜트와 기자재 수주가 급증했다. 해양 플랜트 수주액은 50억 8600만 달러로 전년 대비 694.7% 늘었다. 기자재는 60억 1300만 달러로 94% 증가했다. 미국 델핀 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG·28억 8000만 달러), 모잠비크 코랄 FLNG 2호기(15억 6000만 달러) 등 대형 사업 수주와 미국의 전력 수요 증가에 따른 인프라 확충이 영향을 미친 것으로 분석됐다. 반면 발전·담수 분야는 89.2%, 석유·가스 분야는 40.1% 감소했다.산업부는 이날 대우건설, DL이앤씨, 삼성E＆A, 삼성물산, GS건설, 현대건설 등 주요 플랜트 기업과 중동 수주 확대를 위한 간담회를 열고 대응 방안을 논의했다. 참석한 기업들은 중동 전쟁에 따른 신규 사업 발주 지연과 중국 기업과의 경쟁 심화를 주요 애로사항으로 꼽았다.산업부는 한국무역보험공사, 대한무역투자진흥공사(코트) 등과 함께 금융 지원과 발주처와의 네트워킹, 발주 정보 제공, 고위급 협의 등을 통해 기업별 맞춤형 수주 지원에 나설 방침이다. 앞으로 해외 플랜트 수주 실적도 매 분기 지역별·사업 분야별로 분석해 발표하기로 했다. 배준형 산업부 통상협력국장은 “기업들이 더 많은 수주 기회를 확보할 수 있도록 전방위적인 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.세종 강주리 기자