올림피아드교육, AI 심사 도입한 제10회 수학 말하기대회 수상자 발표

세줄 요약 AI 심사 도입한 수학 말하기대회 수상자 발표

전국 1035팀 참가, 10주년 맞아 시상 확대

참가자 전원에 맞춤형 AI 리포트 제공

이미지 확대 ▲올림피아드교육 제공

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위즈코프 산하 교육기업 올림피아드교육이 20일 ‘제10회 올림피아드 수학 말하기대회’ 수상자를 발표하고, 인공지능(AI) 기반의 개인별 말하기 분석 리포트를 공개했다. 올해로 10회째를 맞은 이번 대회는 누적 참가자 1만 3000여 명을 기록한 가운데 전국에서 1035팀(1453명)이 참가했으며, 자체 개발한 AI 평가 에이전트와 전문가 심사를 결합한 평가 체계를 처음으로 도입해 진행됐다.올림피아드 수학 말하기대회는 학생들이 수학 개념과 문제 해결 과정을 자신의 언어로 설명하며 논리적 사고력을 겨루는 행사다. 올해는 대회 10주년을 맞아 시상 부문을 대폭 확대했다. 대상 수상자에게는 미국 아이비리그 대학 탐방 기회가 주어지며, 본상인 금상·은상·동상·장려상 외에도 성장스토리상, 베스트캠퍼스상 등 다채로운 특별상을 신설해 참가 학생들을 격려했다.이번 대회의 핵심인 ‘말하기 수학 심사 AI 에이전트’는 지난 9년간 교수·강사·원장 등 교육 전문가들이 축적한 심사 기준과 평가 데이터를 학습해 자체 개발한 시스템이다. 최근 3년간 대회에 출품된 4136건의 발표 영상을 분석하며 사전 학습과 검증을 거쳤다. AI 에이전트가 참가 학생의 수학 개념 이해도와 풀이 과정의 논리성, 설명력 등을 정량·정성 분석해 1차 심사를 지원하면, 전문가 평가단이 이를 바탕으로 최종 수상자를 선정하는 방식으로 공정성과 정밀도를 높였다.올림피아드교육은 이번에 선보인 AI 평가 에이전트를 올림피아드학원, 유투엠, 더완전수학(The완전수학), 거꾸로수학교실 등 자사 주요 교육 브랜드의 정규 학습 과정에 단계적으로 도입할 계획이다. 이를 통해 학생들이 일상 학습에서 수학적 사고와 설명 능력을 상시 점검받고, 일선 학원 현장에서는 분석 데이터를 학습 지도와 진학 상담에 활용할 수 있도록 지원할 방침이다.참가자 전원에게 수상 여부와 관계없이 수학적 사고와 말하기 역량을 다각도로 진단한 맞춤형 AI 리포트를 제공한 점도 특징이다. 리포트는 활용 주체에 따라 3종으로 세분화됐다. 학생용 리포트는 종합 평가와 발표 유형을 친숙한 캐릭터와 배지로 시각화해 강점과 보완점을 알기 쉽게 제시한다. 학부모용 리포트는 자녀의 역량별 성취도와 구체적인 피드백을 담아 학습 특성을 객관적으로 파악하도록 돕는다. 현장 강사에게는 학생별 심사 결과를 심층 분석한 전문가용 상담 리포트를 별도로 제공해 맞춤형 학습 지도와 학부모 상담에 활용할 수 있도록 했다.올림피아드교육은 내년 1월 10일 시행되는 전국 단위 수학 학력평가 ‘OME’에도 AI 평가 기술을 확대 적용한다. OME는 약 25년간 축적한 교육 데이터를 기반으로 학생의 수학 학력과 문제 해결 역량을 종합 진단하는 평가다. 다가오는 회차부터는 서술형 문항과 AI 서술형 채점 시스템을 도입해 단순 정답 여부뿐만 아니라 풀이 과정의 논리성까지 정밀 진단하고, 응시생 전원에게 AI 분석 리포트를 제공할 예정이다.올림피아드교육 관계자는 “이번 대회에서는 축적된 심사 데이터와 AI 기술을 결합해 학생의 수학적 사고와 문제 해결 과정을 분석했다”며 “앞으로도 AI 평가 기술을 고도화해 학생의 성장과 교육 현장의 전문성을 높여 나가겠다”고 말했다.양승현 리포터