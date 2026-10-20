테크로스 워터앤에너지, 대규모 재이용 실적 기반 안정적 공업용수 공급 지원

세줄 요약 파주·여수·청주서 13만톤 재이용 사업 수행

대표사 참여 최다 실적로 공업용수 공급 지원

UF·RO 고도처리로 첨단산업 수질 기준 충족

이미지 확대 여수시 하수처리수 재이용 시설

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부방그룹 계열의 환경·에너지 전문 EPC(설계·조달·시공) 기업 테크로스 워터앤에너지(대표 윤혁노)가 대규모 하수처리수 재이용 인프라 구축 실적을 바탕으로 첨단산업 단지의 공업용수 공급 지원에 나서고 있다. 반도체 클러스터 조성 등으로 산업계 용수 수요가 급증하고, 정부가 ‘제2차 물 재이용 기본계획’ 변경을 통해 2030년까지 공업용수의 20%를 하수 재이용수로 공급하기로 하면서 관련 수처리 기술과 운영 실적이 부각되는 추세다.테크로스 워터앤에너지는 현재 파주, 여수, 청주 등지에서 하루 총 13만 톤 규모의 하수처리수를 공업용수로 전환하는 민간투자사업을 수행하고 있다. 특히 파주와 여수 사업에서는 대표사로 참여해 시공부터 운영까지 전 과정을 총괄하는 등 국내 하수처리수 재이용 민간투자사업 분야에서 최다 대표사 참여 실적을 보유하고 있다.첨단산업 단지에 공급되는 공업용수는 미량의 불순물도 허용되지 않는 고도의 수처리 공정이 요구된다. 테크로스 워터앤에너지는 한외여과(UF)와 역삼투(RO) 공정을 결합해 오염물질을 정밀 제거하며, 디스플레이 제조 공정 기준에 부합하는 재이용수를 안정적으로 생산·공급 중이다. 나아가 재이용수를 첨단산업의 필수 자원인 ‘초순수(Ultra Pure Water)’ 제조용 원수로 공급할 수 있는 고도 처리 기술을 확보하고 있다.수처리 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄이는 친환경 공정도 적용했다. 역삼투 공정에서 나오는 고농도 농축수는 고농도의 질소를 포함하고 있어 그대로 배출할 경우 녹조 등 수질 오염을 유발할 수 있다. 회사는 생물막 기반의 고효율 생물학적 탈질·질산화 공정을 도입해 농축수 내 질소를 법적 방류수 수질 기준 이하로 전량 처리한 뒤 하천과 해양으로 직방류하며 수질 안정성을 확보했다.이외에도 하수처리수 재이용을 넘어 산업폐수 재이용 분야까지 사업 영역을 확대하며, 풍부한 프로젝트 수행 실적을 확보해 나가고 있다. 특히, 반도체·디스플레이 등 용수 사용량이 많고 높은 수질 기준이 요구되는 산업 현장에서 폐수를 고도처리해 공정용수로 재이용하는 사업에 주력해 왔다. SK하이닉스, LG디스플레이, 해성디에스 등 주요 첨단산업 고객사의 수처리 및 재이용 사업을 통해 공업용수 사용량 절감과 안정적인 용수 확보를 지원하며, 산업폐수 재이용 시장 내 입지를 견고히 다지고 있다.더불어 초순수 국산화에도 속도를 내고 있다. 정부가 주관하는 ‘초순수 생산공정 전 과정 국산화 기술개발’ 국책과제의 총괄주관기관으로 선정돼, 기존 일부 단위 공정에 머물렀던 국산화 범위를 ‘전처리∙순수 처리∙초순수 처리’ 등 생산 전 공정으로 확대하고, 최종 국산화율을 90% 이상으로 끌어올리는 프로젝트를 이끌고 있다.테크로스 워터앤에너지 관계자는 “첨단산업의 지속적인 성장을 위해서는 안정적인 용수 공급 인프라가 필수적”이라며, “그동안 축적해 온 하수∙폐수 재이용과 용수 공급, 초순수 분야의 독보적인 EPC 역량을 바탕으로 산업계의 물 부족 리스크를 해소하고 지속 가능한 수자원 선순환 체계를 구축하는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.한편, 부방그룹은 환경∙에너지 EPC 분야 탑티어(Top-tier) 기업인 ㈜테크로스 워터앤에너지와 그린수소 수전해 시스템 및 글로벌 선박평형수 처리장치 제조 강자인 ㈜테크로스를 중심으로 환경∙에너지 사업을 확대해 나가고 있다.양승현 리포터