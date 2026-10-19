정부·SK하이닉스·4대 은행, 소부장 협력사에 2조원 금융 지원

반도체 호황 중소·중견기업에 확산

금리 최대 2.5%P 인하·보증료 할인

김정관 “상생 무역금융 5조로 확대”

세줄 요약 정부·SK하이닉스·4대 은행, 2조원 상생금융 출범

소부장 협력사 보증 확대·금리 인하 혜택 제공

산업부, 반도체 상생금융 10조원 확대 추진

2026-10-20 B3면

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반도체 대기업의 호황을 소재·부품·장비(소부장) 중소·중견기업으로 확산하기 위한 2조원 규모 상생 무역금융이 출범했다. SK하이닉스와 4대 시중은행이 출연하고 한국무역보험공사가 보증하는 방식으로, 단일 기업 협약 기준 역대 최대 규모다.산업통상부는 19일 경기 용인 SK하이닉스 반도체 클러스터 홍보관에서 ‘수출공급망 강화보증’ 협약식을 열었다. 김정관 산업부 장관과 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 무역보험공사와 KB국민·신한·우리·하나은행, 소부장 협력사 관계자가 참석했다. SK하이닉스와 4대 은행이 1000억원을 출연하면 무역보험공사가 20배인 2조원을 보증한다. SK하이닉스 추천 협력사는 보증 기간이 기존 1년에서 3년으로 늘고 100% 보증과 최대 35% 보증료 할인 혜택을 받는다. 은행도 최대 2.5%포인트 금리 인하와 3년간 보증료 전액 지원에 나선다. 반도체가 올해 수출의 42%를 차지하는 점을 감안해 최대 보증 한도는 다른 산업보다 50% 높였다.지난해 8월 자동차·조선·철강 등에 2조 4000억원 규모로 도입된 상생 무역금융은 이번 반도체 지원으로 총 4조 4000억원으로 늘었다. 산업부는 방산·원전·바이오까지 넓혀 연내 10조원을 조성할 계획이다.협약식에 앞서 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 1호 공장(팹) 건설 현장을 점검한 김 장관은 “반도체 분야 상생 무역금융을 최소 5조원 이상으로 확대하겠다”며 “반도체 호황의 온기가 중소·중견기업에도 골고루 퍼지도록 하겠다”고 밝혔다. 곽 대표도 “K-반도체 위상을 강화하려면 탄탄한 소부장 생태계 조성이 필수적”이라며 기술 협력을 강조했다.한편 미국 반도체 후공정 기업 앰코테크놀로지는 이날 광주사업장에서 공장 증축 착공식을 열고 2031년까지 3조원을 투자해 2000명을 신규 고용한다고 밝혔다. 당초 계획보다 투자액은 2조원, 고용은 1000명 늘었다. 인공지능(AI)·고성능컴퓨팅(HPC)용 첨단 패키징 생산 시설 4개 동을 신설해 내년 하반기부터 단계적으로 양산한다. 서남권 반도체 메가프로젝트의 첫 가시적 투자 성과다.세종 강주리 기자