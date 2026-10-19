유사나, 맞춤형 영양 브랜드 ‘마이헬스팩’ 출시…건강 목적별 8종을 1포에 담아

세줄 요약 맞춤형 건강기능식품 마이헬스팩 공식 출시

1대1 상담 후 8종 팩 개별 포장 제공

한국 시장 겨냥한 개인화 영양 서비스 확대

이미지 확대 (사진 제공 = 유사나헬스사이언스코리아)

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글로벌 세포 과학 뉴트리션 전문기업 유사나헬스사이언스코리아(이하 유사나)가 맞춤형 건강기능식품 브랜드 ‘마이헬스팩(My Health Pak)’을 공식 출시했다고 19일 밝혔다. 유사나는 건강 관리 목적에 따라 선택할 수 있는 8종의 추천 구성 팩을 우선 선보이고, 향후 개인별 정밀 영양 설계 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다.‘마이헬스팩’은 과학적 연구를 기반으로 개발된 유사나의 건강기능식품을 소비자의 건강 관리 목표에 맞춰 조합한 뒤, 1회 섭취분(1포) 단위로 소분 포장해 제공하는 서비스다. 여러 종류의 영양제를 각각 구매해 챙겨 먹어야 하는 번거로움을 줄여 일상에서 간편하고 꾸준하게 건강을 관리할 수 있도록 설계했다.이용 절차는 전문가와의 1대1 상담을 중심으로 진행된다. 소비자가 원하는 팩을 선택해 주문하면, 영양사 자격을 갖춘 전문 상담사가 식습관과 현재 영양 섭취 현황 등을 점검하는 맞춤형 상담을 실시한다. 상담 결과를 바탕으로 최종 제품 구성을 확정한 뒤 1포씩 개별 포장하며, 완성된 패키지에는 소비자 본인의 이름을 표기해 제공한다.이번에 선보인 제품군은 ‘프리미엄 헬스팩’ 4종과 ‘옵티마이저 팩’ 4종 등 총 8종으로 구성됐다. ‘프리미엄 헬스팩’은 유사나의 대표 종합 비타민·미네랄 제품인 ‘헬스팩’과 오메가3 제품 ‘바이오메가’를 기본으로 삼고 목적별 기능성 제품을 추가한 라인업으로 ▲항산화 및 활력 영양을 고려한 에너지부스터팩 ▲간건강팩 ▲눈건강팩 ▲혈압건강팩 등 4종이다. ‘옵티마이저 팩’은 특정 건강 관심사에 집중해 관련 제품을 조합한 라인업으로 ▲베스트옵티마이저팩 ▲뼈·관절건강팩 ▲면역건강팩 ▲체지방 클린팩 등 4종으로 이뤄졌다.이번 출시는 건강 관리에 대한 관심이 커지면서 달라진 소비자의 영양 섭취 인식을 반영한 것이다. 연령과 성별뿐 아니라 식습관, 생활환경, 건강 관심사가 저마다 다른 만큼, 획일적인 섭취 방식에서 벗어나 필요한 영양소를 스스로 고르고 체계적으로 관리하려는 수요가 늘고 있다. 유사나는 오랜 기간 축적한 뉴트리션 전문성과 연구 역량을 토대로 이 같은 수요에 대응하며 국내 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.출시 행사는 지난 18일 한국 지사에서 브랜드 파트너들과 함께 열렸다. 마이헬스팩 출시와 전용 센터 개관을 기념한 자리로, 케빈 게스트(Kevin Guest) 유사나헬스사이언스 CEO와 비비안 리(Vivienne Lee) 아시아 지역 총괄 부사장이 방한해 참석했다. 두 사람은 한국 시장의 중요성을 강조하고 신사업 비전과 향후 성장 방향을 브랜드 파트너들과 공유했다.케빈 게스트 CEO는 한국을 유사나의 “가장 중요한 전략 시장”으로 꼽으며, 마이헬스팩 출시가 한국 소비자의 변화하는 영양 관리 수요에 대응하고 개인화된 뉴트리션 서비스로 사업을 넓히는 첫걸음이라고 설명했다. 아울러 과학적 연구 역량을 바탕으로 새로운 제품과 서비스를 내놓으며 글로벌 뉴트리션 시장에서 경쟁력을 높여가겠다고 밝혔다.김경민 유사나헬스사이언스코리아 지사장은 “마이헬스팩을 통해 소비자에게는 새로운 영양 관리 경험을, 브랜드 파트너에게는 차별화된 비즈니스 기회를 제공할 수 있을 것”이라며 본사와 한국 지사의 긴밀한 협력을 바탕으로 브랜드 파트너의 새로운 시장 기회 창출을 지원하겠다고 말했다.양승현 리포터