리칼지메디, 브랜드 전속 모델로 배우 김희애 발탁

세줄 요약 김희애, 리칼지메디 전속 모델 발탁

프리미엄 홈케어 이미지와 신뢰감 결합

써마드PLX·뉴베로 캠페인 순차 공개

이미지 확대 리칼지메디 써마드 모델컷 (제공=리칼지메디)

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프리미엄 홈 뷰티 디바이스 브랜드 리칼지메디가 배우 김희애를 브랜드의 새로운 전속 모델로 발탁하고 본격적인 캠페인에 나선다고 19일 밝혔다.리칼지메디는 오랜 기간 철저한 자기관리로 건강하고 우아한 이미지를 구축하며 대중에게 높은 신뢰를 얻고 있는 배우 김희애가 브랜드의 지향점과 부합한다고 판단해 모델로 선정했다. 회사는 김희애와의 협업을 통해 자체 뷰티 디바이스 기술력과 홈케어 솔루션을 알리고, 프리미엄 홈 뷰티 시장에서 소비자 접점을 적극 확대할 계획이다.김희애는 리칼지메디의 대표 제품인 ‘써마드PLX’를 중심으로 다양한 브랜드 캠페인 활동을 이어간다. 조만간 공개되는 ‘써마드PLX’ 메인 광고 영상을 시작으로 브랜딩 인터뷰 필름, 밴드형 케어 기기 ‘뉴베로’ 인터뷰 영상 등을 순차적으로 선보이며 리칼지메디가 제안하는 홈케어 기준을 전달할 예정이다.이번 캠페인의 주력 제품인 ‘써마드PLX’는 자체 개발한 ‘X-TENS 10.0’ 기술을 적용해 발부터 다리 전체를 관리하는 고강도 EMS(전기근육자극) 하체 전용 홈케어 기기다. 정밀한 전기 자극에 온열 기능을 더해 하체 부위의 세심한 마사지와 관리를 돕는다. 함께 선보이는 ‘뉴베로’는 ‘코어웨이브(corewave)’ 기술 기반의 팔·다리 겸용 밴드형 EMS 기기로, 미세전류와 630nm(나노미터) 레드라이트 파장을 동시에 조사해 바디 라인과 탄력 등 복합적인 바디 케어를 지원하는 것이 특징이다.리칼지메디 관계자는 “철저한 자기관리의 대명사로 대중에게 깊은 신뢰를 받아온 배우 김희애와 함께하게 되어 뜻깊다”며 “리칼지메디의 탄탄한 제품력과 모델의 신뢰감 있는 이미지가 시너지를 내 프리미엄 홈케어 시장에서 브랜드 입지를 한층 공고히 할 것”이라고 말했다. 이어 “향후 출시할 신제품 라인업에서도 다양한 캠페인을 전개하며 브랜드의 차별화된 가치를 널리 알리겠다”고 덧붙였다.리칼지메디의 브랜드 캠페인 및 주력 제품 ‘써마드PLX’, ‘뉴베로’에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.양승현 리포터