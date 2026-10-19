보험설계사 고객정보 개인메신저 전달 관행…정무위 국감서 지적

세줄 요약 보험설계사 메신저 개인정보 전달 관행 지적

국감서 보험사 관리체계와 현장 괴리 제기

인슈아이, 고객 직접 입력 구조 대안 제시

이미지 확대 사진 제공 : 인슈아이

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보험설계사가 고객의 주민등록번호 등 개인정보를 개인 카카오톡으로 주고받는 보험영업 관행이 국회에서 도마에 올랐다.전현희 국회의원은 10월 13일 열린 국회 정무위원회의 개인정보보호위원회 국정감사에서 보험 가입 과정에서 수집한 고객의 주민등록번호와 주소, 전화번호가 설계사 개인 메신저를 거쳐 업무에 쓰이는 사례를 제시하며, 개인정보가 보험회사나 GA가 관리할 수 있는 공식적인 업무환경 밖에서 전달되는 문제를 지적했다.특히 전 의원은 의원실이 보험회사들을 대상으로 관련 자료를 요구한 결과 한화생명, 삼성생명, 라이나생명 등에서 카카오톡 등을 통한 개인정보 전달과 관련해 접수되거나 적발된 사례가 없다는 취지의 답변을 받았다고 밝혔다. 실제 현장 사례와 보험회사의 관리·점검 결과 사이에 차이가 있다는 점에서 현행 관리체계가 개인 메신저를 통한 개인정보 이동을 충분히 확인하고 있는지에 대한 문제도 제기됐다.송경희 개인정보보호위원장은 관련 질의에 대해 개인정보가 적법하게 수집·보관돼야 한다는 점에 공감하면서, 신용정보법 등 금융 분야에서 관장하는 부분에 대해서는 금융당국과 법·정책적인 협의가 필요하다는 취지로 답변했다.이와 관련해 인슈아이는 고객정보의 중간 전달 단계를 줄이는 방식으로 보험영업 업무구조를 개선할 필요가 있다는 입장을 밝혔다. 보험영업 업무 자동화 플랫폼 인슈아이는 설계사가 고객정보와 동의·서명을 받아 다시 담당자에게 전달하는 구조가 남아 있는 한, 현장은 접근성 높은 개인 메신저에 의존할 수밖에 없다고 본다.이 회사는 고객이 본인 휴대전화에서 고객등록 정보를 직접 확인·입력하고 가입제안동의와 서명까지 직접 수행하면 그 결과가 시스템으로 바로 유입되는 구조를 적용하고 있다고 설명했다. 설계사가 주민등록번호 등 고객정보를 메신저로 전달받아 옮기는 단계를 줄일 수 있다는 취지다. 동의·서명 주체가 명확히 기록되고 처리 과정이 시스템 안에서 관리된다는 점도 덧붙였다.우영식 인슈아이 대표는 “특정 보험설계사가 카카오톡을 사용했다는 사실 자체보다, 왜 고객의 주민등록번호와 같은 중요정보를 개인 메신저로 옮겨야 하는 업무가 계속 발생하고 있는지를 보는 것”이 중요하다며 “업무구조가 그대로 남아 있다면 현장에서는 결국 가장 편리한 전달 수단에 의존할 수 있다”고 말했다.이 회사는 고객등록 자동화 외에 고객관리, 간편진료조회, 보장분석, 문서관리, 보험금 청구, 일정관리 등 보험영업 과정의 반복 업무를 하나의 환경에서 처리할 수 있도록 서비스를 확대하고 있다. 개인정보가 필요한 업무에서는 정보를 복사하거나 메신저로 재전달하는 단계를 줄이고, 고객의 동의·서명과 설계사 업무처리를 시스템 안에서 연결하는 구조를 강화한다는 방침이다.개인정보보호위원회와 금융당국이 관련 제도 개선과 정책 협의를 진행할 경우, 현장의 개인정보 이동 경로와 전달 절차의 시스템 전환 방안을 공유할 계획이라고 이 회사는 밝혔다.양승현 리포터