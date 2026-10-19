오케스트로 클라우드·퓨리오사AI·업스테이지 등 5개사 뭉쳤다… ‘국가대표 소버린 AI 드림팀’ 결성

AI 반도체·LLM·클라우드·서버·데이터센터 등 국내 AI 인프라 핵심 기업 전격 결집

국산 핵심 기술 하나로 묶은 소버린 AI 풀스택 상품 개발… AI 인프라 구축·운영의 새로운 대안 제시

AI 컴퓨팅부터 모델 추론·운영·관리까지 통합 제공… 공공·민간 AI 인프라 시장 공동 공략

이미지 확대 사잔=오케스트로 제공

세줄 요약 오케스트로 등 5개사, 소버린 AI 협력 체결

반도체·모델·클라우드·서버·데이터센터 통합

국산 기술 기반 AI 인프라 자립도 강화

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국산 AI 반도체의 강자 퓨리오사AI, 대규모언어모델(LLM)의 대표주자 업스테이지, 클라우드 서비스 전문기업 오케스트로 클라우드. 여기에 서버와 데이터센터 인프라 전문기업까지 가세하며 국내 AI 산업의 핵심 기술 역량을 결집한 ‘소버린 AI 드림팀’이 탄생했다.클라우드 서비스 전문기업 오케스트로 클라우드는 지난 16일 퓨리오사AI, 업스테이지, 에스피케이인크(SPK), 대원씨티에스와 ‘NPU 기반 소버린 AI 풀스택 상품 공동 개발’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.이번 협약은 AI 반도체, 모델, 클라우드, 인프라 등 각 영역의 국내 선도 기업들이 단일 통합 AI 인프라 제품 개발을 위해 의기투합했다는 점에서 큰 관심을 모으고 있다. 단순한 기술 협력을 넘어 각사의 핵심 역량을 결합한 단일 제품을 완성하고 공동 사업까지 전개하는 다방면의 협력이라는 점에서 남다른 의의를 지닌다.5개사가 공동 개발할 ‘소버린 AI 풀스택 어플라이언스’는 AI 컴퓨팅부터 클라우드 인프라, 모델 추론, 운영·관리까지 하나의 환경에서 제공하는 통합 AI 인프라 상품이다. 기존에는 AI 서비스를 구축하기 위해 반도체와 서버, 클라우드 플랫폼, AI 모델 등을 개별적으로 도입하고 연계해야 했다면, 이번 협력은 이러한 핵심 요소를 하나의 상품으로 통합해 복잡하고 까다로웠던 AI 인프라 구축 과정을 획기적으로 간소화하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 고객은 별도의 복잡한 준비 과정 없이도 AI 서비스를 쉽고 간편하게 도입·운영할 수 있게 된다.특히 해외 GPU와 클라우드 기술에 대한 의존도를 낮추고 국내 기술을 중심으로 AI 인프라를 구현함으로써, 데이터와 AI 운영 환경에 대한 독립적인 통제권을 확보할 수 있다는 점도 강점이다. 공공기관과 기업은 AI 인프라 도입 및 운영 부담을 줄이는 동시에, 자체 환경에서 자율성과 확장성을 갖춘 AI 서비스를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.오케스트로 클라우드는 이번 협력에서 통합 AI 인프라 구현을 위한 클라우드 플랫폼을 제공하고 기술 검증을 총괄한다. 오케스트로의 서버 가상화 솔루션 ‘콘트라베이스(CONTRABASS)’와 Ceph 기반 소프트웨어 정의 스토리지(SDS) 환경에 퓨리오사AI의 신경망처리장치(NPU) ‘RNGD’, 업스테이지의 LLM ‘솔라(SOLAR)’를 결합해 AI 컴퓨팅 자원 관리부터 모델 추론까지 유기적으로 연결되는 통합 환경을 구현할 계획이다.각 참여 기업의 역할도 명확하다. 오케스트로의 풀스택 AI 인프라 소프트웨어와 오케스트로 클라우드의 구축·운영 역량을 중심으로 각사의 핵심 기술이 결합된다. 퓨리오사AI는 국산 NPU ‘RNGD’를 통해 AI 추론에 필요한 컴퓨팅 기술을 제공하고, 업스테이지는 LLM ‘솔라’를 기반으로 AI 모델 및 추론 기술을 지원한다. SPK는 서버 인프라와 하드웨어 기술을, 대원씨티에스는 데이터센터와 네트워크 인프라를 담당한다. 이를 통해 AI 서비스 구현에 필요한 핵심 기술과 인프라를 아우르는 통합 상품 개발 체계를 갖추게 된다.5개사는 이번 공동 개발로 다진 기술력과 체계적인 운영 기반을 활용해 소버린 AI 풀스택 어플라이언스를 본격 상용화할 계획이다. 이와 함께 도입부터 사후 기술 지원 및 운영을 아우르는 매니지드 서비스(Managed Service)를 구축해, 고객사들이 개별 솔루션 간 연동이나 관리 부담에서 벗어나 핵심 AI 서비스 역량에만 집중하도록 돕는다는 구상이다.나아가 공공 및 민간 시장을 겨냥해 공동 영업, 마케팅, 개념검증(PoC), 벤치마크 테스트(BMT), 제안 활동 등 다각적인 사업 협력에 돌입한다. 오케스트로 클라우드는 이번 제휴를 발판 삼아 인프라 구축부터 토탈 운영·관리까지 아우르는 통합 서비스 영역을 넓히고, 국내 소버린 AI 생태계 내에서 주도권을 확고히 다진다는 방침이다.박소아 오케스트로 클라우드 대표는 “AI 산업의 경쟁력은 개별 기술의 우수성을 넘어 이를 얼마나 완성도 높은 하나의 서비스로 구현하느냐에 달려 있다”며 “국내 AI 산업 각 분야의 핵심 기업들이 역량을 결집한 만큼, AI 컴퓨팅부터 모델 추론, 인프라 운영·관리까지 하나로 통합한 소버린 AI 풀스택 어플라이언스를 선보여 국내 AI 인프라 시장에 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.류정임 리포터