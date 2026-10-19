LG전자 베스트샵, 오는 17일부터 ‘아이폰 듀오(iPhone Duo)’ 사전예약 진행

세줄 요약 아이폰 듀오 사전예약 17일 시작

전국 155개 매장 체험 공간 마련

통신사·동시구매·카드 혜택 제공

이미지 확대 (사진 : LG전자 베스트샵 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG전자 베스트샵이 오는 10월 23일 애플의 신제품 ‘아이폰 듀오(iPhone Duo)’ 공식 출시를 앞두고, 10월 17일부터 사전예약을 진행한다고 밝혔다.LG전자 베스트샵은 신제품을 미리 살펴보고 구매 혜택을 비교하려는 고객들을 위해 전국 155개 매장에 아이폰 듀오 체험 공간을 마련했다. 아울러 사전예약 고객을 대상으로 통신사별 사은품과 동시 구매 프로모션 등 폭넓은 혜택을 제공한다.먼저 개통 통신사에 따라 맞춤형 사은품을 증정한다. SKT 사전예약 고객에게는 ‘컨테이너 블루투스 스피커’를, LG유플러스(LGU+) 사전예약 고객에게는 ‘3 in 1 접이식 맥세이프 충전기’를 각각 제공한다.아이폰 듀오와 주변기기 또는 가전제품을 함께 구매하는 고객을 위한 추가 혜택도 마련됐다. 애플워치(Apple Watch)를 동시에 구매하면 상품권을 증정하며, 정품 케이스나 LG전자 가전제품을 함께 구매할 경우에도 품목에 따라 상품권 또는 멤버십 포인트를 지급한다. 단품 구매를 넘어 다양한 기기를 함께 장만하려는 고객에게 실속 있는 선택지가 될 전망이다.제품 구매 이후를 고려한 혜택도 포함됐다. AppleCare+ 구매 시 할인 혜택을 제공하며 제휴카드로 결제하면 캐시백과 무이자 할부 혜택을 받을 수 있다. 고객은 보장 서비스와 결제 조건을 함께 살펴보고 구매 계획에 맞는 선택지를 확인할 수 있다. 구체적인 적용 조건은 매장에서 안내한다.LG전자 베스트샵은 방문 전 상담 예약을 통해 대기 부담을 줄이고 고객별 사용 목적과 생활 방식에 맞춘 제품 상담을 제공한다. 상담 과정에서는 사전예약과 통신사별 사은품, 액세서리·가전 동시 구매 혜택, 결제 조건 등을 확인할 수 있다. 신제품과 관련 제품을 직접 살펴보고 비교할 수 있어 구매 전 필요한 사항을 점검하는 데 도움이 될 것으로 보인다.사전예약 고객은 방문 전에 상담 시간을 예약해 제품 구성과 구매 조건을 확인할 수 있다. 통신사와 구매 품목에 따라 혜택 및 적용 조건이 달라질 수 있어 세부 내용은 사전예약이나 구매 전에 LG전자 베스트샵에서 확인해야 한다.양승현 리포터