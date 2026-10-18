강남 집값 꺾이고 공급 지표 개선…정부 “중장기 시장 안정 기반 강화”

서울 인허가 74%·착공 45% 증가

이미지 확대 사진은 지난 7월 19일 서울 송파구 아파트 모습. 연합뉴스

세줄 요약 강남권 집값 상승세 둔화, 10주 연속 하락

서울 인허가·착공 증가, 공급 선행지표 개선

거래 감소·매물 증가로 시장 심리 약화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강남권을 중심으로 집값 상승세가 둔화하고 주택 공급 선행지표가 개선되는 등 주택시장에서 하향 안정 신호가 나타나고 있다. 정부는 공급 확대와 가구 증가율 둔화가 맞물리면서 중장기적으로 주택시장 안정 기반이 강화될 것으로 내다봤다.국토교통부는 지난 3~8월 서울 주택 인허가 물량은 3만 6000가구로 전년 동기 2만 1000가구보다 74% 증가했다고 18일 밝혔다. 2016~2025년 장기평균인 2만 8000가구를 웃도는 수치이다. 최근 6개월 착공 물량은 1만 7000가구로 장기 평균인 3만 1000가구에는 미치지 못했지만 전년 동기 1만 2000가구보다 45% 늘었다.정부는 주택 매매시장에서도 안정 신호가 감지된다고 분석했다. 강남·서초구 아파트 매매가격은 10주 연속 하락했고 지난 9월 매매가격 변동률은 강남구 -1.65%, 서초구 -1.25%, 송파구 -0.45%를 기록했다. 서울 아파트 매매가격 상승률도 7월 이후 둔화하는 흐름이다.매물 역시 증가하는 추세다. 서울 아파트 매매거래량은 지난 5월 8900건에서 8월 4600건으로 48.7% 감소했다. 반면 최근 매매 매물은 약 7만 4000건으로 연초 5만 7000건보다 30% 확대됐다. 서울 주택매매시장 소비심리지수도 7월 139.9에서 8월 132.5, 9월 130.8로 하락했다. 정부는 토지거래허가구역 지정 등으로 투기 수요가 억제되면서 갭투자 거래도 감소했다고 분석했다.수요 측면에서도 변화가 감지된다. 서울 가구 증가율은 2020년 2.20%에서 지난해 0.83%로 낮아졌다. 정부는 2038년 이후 하락 전환을 전망했다.다만 시장 불안 요인은 여전히 남아있다. 과거 인허가·착공 부진에 따른 입주 물량 감소와 반도체 등 산업 호황에 따른 구매력 확대, 주택가격 상승 기대심리는 집값을 끌어올리는 요인으로 꼽혔다.반면 금리 상승은 하방 요인으로 작용한다. 지난 8월 고정형 주택담보대출 금리는 4.88%로, 2022년 집값 하락기였던 9월의 4.86%를 웃돌았다.국토부는 “계획된 공급이 실제 착공과 입주로 이어져 공급 대책의 효과를 국민들이 체감할 수 있도록 주요 사업장별로 공급 추진 상황을 밀착 점검하겠다”며 “인허가 지연과 공사비 갈등, 자금 조달 등 사업 추진을 가로막는 요인을 해소할 계획”이라고 전했다.세종 이준호 기자