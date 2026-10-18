“쿠폰은 쓰면 끝나지만…” 네이버페이가 NFT로 그리는 미래

세줄 요약 NFT 입장권·관람 인증으로 체전 현장 실험

탐나는전·관광 할인 연계, 재방문 유도 구상

결제 연동·개인정보 보호는 남은 과제

이미지 확대 16일 제주 서귀포시 제주월드컵경기장에서 관람객이 휴대전화에 표시된 대체불가능토큰(NFT) 티켓의 QR코드를 입장 확인 장치에 갖다 대고 있다. 네이버페이 제공

이미지 확대 16일 제주 서귀포시 제주월드컵경기장에서 제107회 전국체육대회 개막식에 참석하려는 관람객들이 NFT 티켓으로 입장하기 위해 줄을 서서 기다리고 있다.

이미지 확대 16일 제주 서귀포시 서귀포종합체육관 앞에서 기자가 대체불가능토큰(NFT)으로 경기장 관람을 인증하고 제주 지역화폐 ‘탐나는전’ 1만원을 지급받는 절차를 진행하고 있다. 김예슬 기자

이미지 확대 이미영 네이버페이 페이인프라＆비즈 책임리더가 지난 16일 제107회 전국체육대회 개막식이 열린 제주 서귀포시 제주월드컵경기장 인근의 한 카페에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 네이버페이 제공

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“쿠폰은 한 번 쓰면 끝나잖아요.”지난 16일 제주 서귀포시 제주월드컵경기장 인근 카페에서 만난 이미영 네이버페이 페이인프라＆비즈 책임리더는 대체불가능토큰(NFT)의 가능성을 이렇게 설명했다. 한 번의 관람 기록을 디지털 기념품으로 간직하고, 다음 행사나 소비에서도 활용할 수 있다는 얘기다.이날 제107회 전국체육대회 개막식이 열린 제주월드컵경기장에서는 NFT 입장권이 사용됐다. ‘NFT 디지털 티켓 입장’이라고 적힌 형광 초록색 기둥 앞에 관람객들이 줄지어 섰다. 종이 입장권 대신 휴대전화를 꺼내 든 관람객들은 화면에 표시된 QR코드를 입장 확인 장치에 갖다 댔다. 이날 발급된 NFT 입장권은 1만 2871건으로, 개막식 수용 가능 인원 약 1만 3000명에 육박했다.NFT는 블록체인에 발급·소유 정보를 남기는 디지털 증명서다. 이번 전국체전에서는 입장권뿐 아니라 경기장 방문 인증에도 활용됐다. NFT 티켓을 신청하고 관람을 인증하면 제주 지역화폐 ‘탐나는전’ 1만원을 받을 수 있다. 1인당 최대 2만원까지 지급되며, 제주 관광지 24곳에서는 무료 입장이나 할인 혜택도 제공된다. 네이버페이에 따르면 17일 기준 57개 경기장, 37개 종목에서 관람 인증 NFT 4400개가 발급됐다.이날 서귀포 종합체육관 인근에서 만난 장형규 네이버페이 Web3 월렛팀 매니저는 NFT를 통해 관람객이 어느 경기장을 방문했는지 파악할 수 있다는 점을 강조했다. 이 매니저는 “행사 주최 측은 이런 데이터를 가장 원한다”며 “경기장별 방문 기록을 향후 행사 기획에 활용할 수 있다”고 설명했다.네이버페이가 주목하는 것은 관람이 끝난 뒤다. NFT 티켓을 그림 형태의 디지털 기념품으로 보관하고 이후 혜택과 연결하겠다는 것이다. 이 책임리더는 “예컨대 올해 두산 경기를 NFT 티켓으로 관람했다면 이듬해 시즌에 구단과 협업해 새로운 이벤트를 진행할 수도 있다”고 말했다. 관람 기록을 활용해 이용자의 재방문을 유도하겠다는 구상이다.NFT의 활용 범위도 넓히고 있다. 지난해 제주에서 선보인 NFT 기반 디지털관광증 ‘나우다’는 약 35만건 발급돼 관광지 할인 등에 쓰이고 있다. 네이버페이는 내년에는 나우다의 NFT 쿠폰을 오프라인 결제 단말기 ‘Npay 커넥트’와 연동해 식당이나 카페에서 사용하고, 결제 후 포인트까지 적립할 수 있도록 할 계획이다.방문 기록과 결제 정보를 연계하면 소상공인의 고객 관리에도 활용할 수 있다. 이 책임리더는 “가게 사장님들은 손님이 어디서 왔는지, 재방문한 손님인지도 알기 어렵다”고 말했다. 고객의 유입 경로와 재방문 여부에 따라 맞춤형 쿠폰을 제공해 마케팅 비용을 효율적으로 쓰도록 하겠다는 것이다. 그는 “NFT는 마케팅의 여러 활동 중 한 축”이라고 설명했다.다만 나우다의 NFT 쿠폰과 커넥트 연동은 아직 구현되지 않았다. 전국체전에서 지급하는 탐나는전도 별도 애플리케이션(앱)을 통해 사용해야 한다. 방문·결제 정보 활용에 따른 개인정보 보호도 과제다.2024년 8월 출시된 Npay 월렛은 지난 9월 기준 약 120만건 발급됐지만, 행사에 참여한 이용자를 지속적인 고객으로 연결하는 일은 쉽지 않다. 이 책임리더는 “커뮤니티 기능도 추가하고 여러 가지 노력을 했지만 아직 충분하다고 보기는 어렵다”면서 “NFT를 통해 한 번의 방문이 다음 만남으로 이어질 수 있는 마케팅을 계속 고민 중”이라고 말했다.제주 김예슬 기자