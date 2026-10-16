오킴스메디칼, PRP·엑소좀·초음파 결합 ‘셀 시리즈’ 공개…도쿄서 시연

세줄 요약 PRP·엑소좀·초음파 결합한 셀 시리즈 공개

도쿄 긴자서 첫 글로벌 시연과 설명회 개최

일본 거점으로 동남아 재생의료 확장 추진

이미지 확대 (사진=오킴스메디칼 제공)

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현대 의학의 패러다임이 손상 부위를 절제하거나 증상을 억제하는 대증 치료에서, 인체 고유의 자가 치유 기전을 활성화해 손상 조직의 복원을 목표로 하는 ‘재생의학(Regenerative Medicine)’으로 이동하고 있다. 인구 고령화와 만성 난치성 질환의 증가 속에 줄기세포, 엑소좀(세포외소포체), 혈소판풍부혈장(PRP), 성장인자를 활용한 첨단 재생의료 시장은 연평균 15% 이상 성장하며 2030년대 100조원대에 이를 것으로 전망된다.그러나 시장 성장세에도 기존 재생의료 산업은 단품 치료제나 개별 장비, 화장품 원료가 제각기 유통되는 구조에 머물러 있다. 임상 현장에서 환자 상태에 맞춰 적용할 표준화된 진료 프로토콜과 복합 치료 솔루션이 부족하다는 점이 시장 확장의 걸림돌로 지적돼 왔다.이러한 한계를 보완하기 위해 병원의 임상 경험과 바이오 소재, 의료기기를 결합한 재생의료 플랫폼이 글로벌 시장 공략에 나섰다. ㈜오킴스메디칼이 오상신경외과, 바이오 소재 전문기업 ㈜에이바이오머티리얼즈와 공동 개발한 ‘셀 시리즈(Cell Series: 셀비안·셀다움·셀엑소프로)’다.■ 10월12일 도쿄 긴자서 첫 글로벌 시연… 아시아 공략 시동오킴스메디칼은 기술 개발 초기부터 글로벌 시장을 겨냥했다. 첫 무대는 재생의료 임상 환경이 가장 빠르게 구축된 일본이다.오킴스메디칼과 오상신경외과, 에이바이오머티리얼즈는 지난 12일 일본 도쿄 긴자에 위치한 ‘M5 CLINIC’에서 셀비안(CELLVIAN)의 첫 글로벌 시연회를 개최하고 현지 의료진을 대상으로 기술 설명회를 진행했다.도쿄 긴자는 아시아 하이엔드 안티에이징 및 재생의료 클리닉이 집중된 곳으로, 임상 기술에 대한 검증 기준이 엄격한 것으로 알려져 있다. 오킴스메디칼은 이번 시연을 통해 환자의 혈액 채취부터 유효 성분 분리, 물리적 제어를 통한 활성화, 임상 적용에 이르는 전 과정을 일본 현지 의료진에게 공개할 예정이다. 회사는 일본을 교두보로 삼아 싱가포르, 태국, 베트남 등 의료관광과 재생의학 수요가 늘고 있는 동남아시아 거점 병원으로 파트너십을 확대할 계획이다.■ ‘셀비안·셀다움·셀엑소프로’… 세 라인업으로 구성한 ‘셀 시리즈’오킴스메디칼은 ‘셀 시리즈’를 줄기세포, 엑소좀, 물리적 에너지 제어 기술을 결합해 실제 진료 모델과 연결한 통합 재생의료 솔루션이라고 설명한다.첫 축인 셀비안(CELLVIAN)은 환자의 혈액에서 PRP를 고순도로 분리하는 전용 키트와 독자적인 혈액 활성화 장비(CELLVIAN ACTIVATOR)를 결합한 솔루션이다. 기존 PRP가 단순 주사 처치에 그쳤던 것과 달리, 셀비안은 안면(FACE), 두피(SCALP), 관절(JOINT), 전신 컨디션(CONDITION) 등 적용 부위와 목적에 따라 4개 분야로 나눈 프로토콜을 구축했다. 광원, 초음파, 정밀 온도 제어 기술을 통해 혈소판과 생리활성 물질의 특성을 조절하며, 향후 자가 골수 및 지방 유래 줄기세포 치료와 연계되는 플랫폼으로 확장할 계획이다.두 번째 라인업은 10월 론칭한 바이오 스킨케어 ‘셀다움(CELLDAWOOM)’이다. 오킴스메디칼 산하 줄기세포연구소의 장기 연구 성과를 화장품으로 구현한 제품으로, 인체 및 식물 유래 줄기세포 배양 엑소좀 소재를 핵심으로 삼았다. 에이바이오머티리얼즈의 바이오 원료 정제 인프라를 바탕으로 제조되며, 회사는 세포 간 신호전달을 촉진하는 소재를 적용해 피부 장벽과 조직 환경을 고려한 ‘재생과학 스킨케어’ 제품이라고 설명한다.세 번째 축인 셀엑소프로(CELEXOPRO)는 피부 표면부터 깊은 연부조직(Soft tissue)까지 표적 부위에 맞춰 초음파 조건을 정밀하게 적용할 수 있는 의료장비다. 셀다움의 엑소좀 미스트, 크림, 마스크팩과 결합해 사용하도록 설계됐다.■ 진료 현장에서 태동한 R＆D… “단품 아닌 진료 모델을 수출한다”오킴스메디칼은 서울 학동역 오상신경외과와 경기 파주 연세오상병원으로 이어지는 임상 현장을 개발 기반으로 내세운다.오상신경외과는 스트레스성 자율신경기능 이상 진료로 시작해 뇌신경클리닉, 통증 및 재생클리닉, 줄기세포클리닉으로 영역을 확장해 왔다. 만성 신경병증과 근골격계 환자 치료 과정에서 축적된 현장 임상 데이터가 오킴스메디칼 연구소의 기술 개발과 에이바이오머티리얼즈의 소재 개발에 반영됐다는 설명이다.오킴스메디칼 대표를 맡고 있는 오민철 원장(오상신경외과)은 “의료기기나 화장품 단품을 해외에 단순히 납품하는 모델은 지속성을 담보하기 어렵다”며 “진료 프로토콜과 제품, 장비, 임상 연구를 유기적으로 패키지화한 ‘재생의료 플랫폼 자체’를 수출하는 것이 궁극적인 목표”라고 강조했다.오 대표는 이어 “병원의 실제 임상 경험과 연구소의 바이오 R＆D, 전문 바이오기업의 소재 기술력, 의료기기 제조 역량이 하나의 유기체로 맞물린 것이 셀 시리즈의 독보적 경쟁력”이라며 “한국 현장에서 검증된 재생의료 모델을 일본과 동남아시아를 시작으로 글로벌 무대에 확산시킬 것”이라고 포부를 밝혔다.오킴스메디칼은 도쿄 긴자 시연회를 계기로 국내 주요 광역시별 거점 네트워크 병원을 확대하는 한편, 아시아 전역을 잇는 재생의료 네트워크를 완성해 K-재생의료의 영토 확장에 속도를 낼 방침이다.양승현 리포터