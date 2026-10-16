더 시에나 리조트, 전국체전 개막일 전국 시도지사협의회 간담회 개최

세줄 요약 전국체전 개막일, 더 시에나 리조트 간담회 개최

전국 시도지사 12명 등 약 40명 참석

오메기떡·수정과로 제주 전통 환대

이미지 확대 ▲ 제107회 전국체육대회를 맞아 더 시에나 리조트 외벽에 걸린 환영 현수막

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제주 더 시에나 리조트는 제107회 전국체육대회 개막일인 16일 리조트 내 레스토랑 ‘까 보스코’에서 전국 시도지사협의회 간담회가 열렸다고 밝혔다.오는 22일까지 일주일간 제주 일원에서 펼쳐지는 제107회 전국체육대회를 기념해, 더 시에나 리조트는 건물 외벽에 ‘빛나는 제주에서 함께 뛰는 대한민국!’이라는 문구가 적힌 대형 환영 현수막을 내걸고 제주를 방문한 각 지자체장들을 맞이했다.이날 오후 4시부터 약 1시간 동안 진행된 간담회에는 전국 시도지사 12명을 포함해 관계자 등 약 40명이 참석했다. 리조트 측은 참석자들을 위해 제주 전통 음식인 오메기떡과 수정과 등 다과를 준비해 제주의 맛과 정취를 대접했다.더 시에나 리조트 관계자는 “전국체육대회 개막일에 전국 시도지사 여러분을 모시게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “제107회 전국체육대회에 참가하는 모든 선수와 관계자 여러분의 열정을 응원하며, 최선을 다하는 모든 분의 땀과 노력이 값진 결실로 이어지기를 기원한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 소중한 만남의 순간을 정성껏 준비하는 리조트가 되겠다”고 덧붙였다.한편, 더 시에나는 전국체육대회 기간 제주를 방문하는 관계자와 응원객들이 편안하게 머물 수 있도록 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모의 다양한 객실 패키지를 공식 홈페이지를 통해 선보이고 있다.양승현 리포터