무궁화반점, 11월 대전 자운대 군부대 식자재 납품 개시… B2B 공급사업 확대

세줄 요약 대전 자운대 군부대 식자재 납품 개시

튀김류·소스 초도 1톤 공급, 품목 확대

메뉴 표준화 기반 B2B 단체급식 진출

이미지 확대 (사진=무궁화반점 제공)

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중식 프랜차이즈 무궁화반점이 오는 11월 5일부터 대전 자운대 소재 군부대에 식자재 납품을 시작하며 기업 간 거래(B2B) 유통 사업 확대에 나선다고 밝혔다.이번 납품은 기존 가맹점 중심의 식자재 공급 구조를 넘어 외부 단체급식 시장으로 사업 영역을 확장해 새로운 매출 기반을 확보하기 위한 행보다.무궁화반점은 11월 초 튀김류와 전용 소스 등 약 1톤(t) 규모의 초도 물량 공급을 시작으로 본격적인 납품에 돌입한다. 이어 볶음밥류를 비롯해 탕수육, 깐풍기, 새우튀김 등으로 공급 품목을 순차 확대하는 일정도 확정 지었다.이번 군 급식 시장 진출에는 무궁화반점이 지속적으로 고도화해 온 ‘메뉴 표준화 및 간편조리 시스템’이 핵심적인 역할을 했다. 정해진 시간 내 다수의 인원에게 식사를 제공해야 하는 군부대 등 단체급식 시설은 안정적인 물량 공급과 조리 효율성이 필수적이다. 회사 측은 주요 중식 메뉴의 조리 공정을 표준화해 숙련 인력에 대한 의존도를 낮추고, 대량 조리 환경에서도 균일한 맛과 품질을 유지할 수 있는 공급 체계를 구축해 왔다.무궁화반점은 이번 군부대 납품을 기점으로 대량 식자재 수요가 발생하는 외부 단체급식 시장을 적극 공략할 계획이다. 군 급식 시설뿐만 아니라 일반 기업 구내식당, 위탁급식 사업장 등으로 유통 채널을 다각화해 B2B 식자재 공급 사업을 차세대 성장 동력으로 육성한다는 구상이다.무궁화반점 관계자는 “11월 대전 자운대 식자재 납품은 그동안 구축해 온 메뉴 표준화와 공급 시스템을 외부 급식 시장에 적용하는 첫걸음”이라며 “튀김류와 소스 공급을 시작으로 볶음밥 등 다양한 제품군을 확대해 안정적인 식자재 공급 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터