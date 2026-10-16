삼전 개미들 피눈물 나는데…익명 직원 게시판엔 “제발 주가 떨어져라”, 왜

세줄 요약 삼성전자 주가 급락 속 직원 게시글 확산

주가 하락이 성과급 주식 수량 늘린다는 해석

온라인서 공감 부족하다며 비판 확산

이미지 확대 서울 강남구 서초동 삼성전자 서초사옥. 2026.7.7 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 주가가 지난 6월 최고점 대비 40% 넘게 하락하며 개인투자자들의 시름이 깊어진 가운데, 회사 내부 직원들 사이에서 오히려 “주가가 더 떨어졌으면 좋겠다”는 취지의 글이 올라와 투자자들의 공분을 사고 있다.16일 관련 업계에 따르면, 최근 직장인 익명 커뮤니티의 삼성전자 직원 게시판에 최근 올라온 게시글이 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산하고 있다.해당 게시판에서 삼성전자 직원으로 추정되는 한 작성자는 “제발 주가 10만원까지 더 떨어져라”라는 글을 남겼다.삼성전자 주가는 지난 6월 19일 사상 최고가인 37만 4500원을 기록한 뒤 현재 21만원대에 거래되고 있는데, 여기서 다시 반토막 나길 바란다는 의미다.또 다른 직원 역시 “회사 주가가 내려가는 게 더 이득”이라며 주가 하락을 반기는 듯한 글을 올렸다.직원들이 이처럼 주가 하락을 기대하는 배경에는 내년에 지급될 예정인 ‘특별경영성과급(OPI)’ 지급 방식이 있다.앞서 삼성전자 노사는 올해 반도체(DS) 부문 영업이익의 10.5%를 재원으로 삼아 임직원들에게 특별경영성과급을 지급하기로 합의했다. 이 성과급은 세금과 4대 보험료 등을 제외한 실수령액에 맞춰 삼성전자 주식으로 지급될 예정이다. 지급 시기는 2027년 3월 말에서 4월 초 사이로 정해졌다.주식으로 성과급을 받을 경우, 주식 수령 기준 시점의 주가가 낮을수록 더 많은 주식을 지급받을 수 있게 된다.결국 성과급을 주식으로 받게 되는 직원 입장에서는 당장의 주가가 낮아야 확보할 수 있는 주식 수량이 늘어나므로, 주가 하락을 반기는 기현상이 나타난 셈이다.그러자 온라인상에서는 “공감 능력이 이렇게 없을 수가 있느냐”며 관련 글에 분통을 터뜨리는 반응이 잇따랐다.김성은 기자