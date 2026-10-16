마이디어 코리아, 쿠팡 ‘쿠가세’ 참여…생활가전 최대 54% 할인

세줄 요약 쿠팡 쿠가세 참여, 생활가전 최대 54% 할인

세탁기·냉장고·식기세척기 등 선착순 특가 구성

19일 라이브 방송, 구매 고객 상품권 제공

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마이디어 코리아가 오는 25일까지 진행되는 쿠팡의 대규모 할인 프로모션 ‘쿠팡 가전 디지털 세일(이하 쿠가세)’에 참여해 주요 생활가전을 최대 54% 할인된 가격에 선보인다.‘쿠가세’는 쿠팡이 연 2회 개최하는 가전·디지털 카테고리 할인 행사로, 이번 프로모션은 올해 마지막으로 열리는 행사다. 마이디어 코리아는 세탁기, 건조기, 냉장고 등 대형가전부터 식기세척기, 청소기, 주방 및 난방가전에 이르기까지 다양한 품목을 선착순 특별가로 구성했다.대표 제품으로는 10kg 통돌이 세탁기를 19만원대에 판매하며, 12인용 실버 식기세척기는 28만원대에 선보인다. 233L 멀티 프레쉬 3도어 냉장고도 49만원대의 행사 가격으로 만나볼 수 있다.주방 및 난방가전도 할인 대상에 포함됐다. 창문형 UV 3인용 식기세척기와 앱 연동 자동문열림 12인용 식기세척기를 비롯해 40L 대용량 에어프라이어 컨벡션오븐은 9만9,000원에 판매한다. 다크그레이와 베이지 색상의 컨벡션히터는 약 54% 할인된 4만9,900원에 구매할 수 있다.마이디어 코리아는 오는 19일 오후 7시부터 8시까지 라이브 커머스 방송도 진행한다. ‘세탁과 건조는 함께, 생활 공간은 더 넓게, 청소는 더 확실하게’를 주제로 ‘2in1 워시콤보’와 신제품 ‘자동먼지비움 무선청소기 MP9’을 소개한다.라이브 방송 중 제품을 구매한 고객에게는 백화점 상품권 5만원을 제공한다. 행사 대상 제품과 세부 구매 조건은 쿠팡 내 행사 페이지에서 확인할 수 있다.양승현 리포터