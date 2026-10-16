㈜호텔코리아닷컴, 광희동 오피스텔 숙박시설 전환 자문…용도변경 허가 취득

세줄 요약 광희동 오피스텔, 복합 숙박자산 전환 자문 완료

중구청 용도변경 허가 취득, 인허가 절차 마무리

매도·매수 양측 조율과 사업기획 통합 수행

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㈜호텔코리아닷컴이 서울 중구 광희동 소재 오피스텔을 장·단기 숙박 수요를 함께 수용하는 복합 숙박자산으로 재편하는 프로젝트의 통합 자문을 완료했다고 밝혔다. 회사는 지난 6월 15일 중구청으로부터 용도변경 허가를 받아 숙박시설 전환의 인허가 절차를 마무리했다.대상 자산은 서울 중구 광희동1가 소재 ‘서울스테이트’로, 대지면적 326.5㎡, 연면적 2,455.45㎡, 지하 2층·지상 14층 규모다. 호텔코리아닷컴은 2025년 10월 매도 측과 매각 자문 용역계약을 체결하며 프로젝트에 참여했고, 2026년 2월에는 계약기간을 매매 완료 시점까지 연장하는 변경 합의를 맺었다. 이후 2026년 1월에는 매수 측과도 매입 자문 계약을 체결해 양측을 함께 조율했다.프로젝트는 기존 오피스텔 운영 방식의 대안을 검토하는 단계에서 출발했다. 호텔코리아닷컴은 입지와 시장성을 분석하고, 기존 운영 방식과 숙박시설 전환에 따른 사업성을 비교했다. 그 결과 단순 매각보다 용도와 운영 구조를 재설계하는 방식이 자산의 잠재 가치를 높일 수 있다고 판단하고, 장·단기 숙박 수요를 함께 수용하는 사업모델을 구체화했다.이후 매도·매수 양측과 협의해 사업기획과 투자 구조 설계, 계약 협상, 프로젝트 관리(PMO) 전반을 조율했다. 법령 및 인허가 검토는 핵심 과제였다. 호텔코리아닷컴은 숙박시설 전환에 따른 법적 요건을 검토해 용도변경 허가를 이끌어냈고, 장기 운영 수익성과 마케팅 방향, 투자금 회수(Exit) 구조까지 고려해 사업계획을 다듬었다.거래 과정에서는 금융 구조와 계약 조건 관련 쟁점에 대응하고, 단계별 이해관계자 협의를 조율했다. 운영 전략도 주요 자문 영역이었다. 복합 숙박시설의 운영수익 구조를 재설계하고 사업성을 분석했으며, 숙박 운영 브랜드 검토와 운영 파트너 선정 과정에 참여했다. 운영 조건(Term Sheet) 협의에서는 투자자의 요구사항과 실제 운영에 필요한 조건을 함께 검토해 운영 체계를 구체화했다.법률·기술 실사(Due Diligence) 단계에서는 환경과 건물의 물리적 상태, 계약 조건 등 주요 쟁점을 검토하고 조율했다. 매도·매수 양측의 자료 교환을 지원하고 계약 구조와 책임 범위를 정리해 불확실성을 줄이는 데 주력했다. 거래 종결을 위한 주요 과제였던 임차인 명도는 매도 측과 단계별 대응 방안을 마련하고 이해관계자 간 합의를 조율하는 방식으로 해결했다.호텔코리아닷컴 관계자는 “이번 프로젝트는 기존 오피스텔의 입지와 시장성을 바탕으로 자산의 활용 방식을 재설계하고, 투자자의 참여와 최종 거래 종결까지 연결한 밸류애드 사례”라며 “사업기획과 금융 구조화, 운영 전략 수립, 실사 대응 등 각 단계에서 발생하는 다양한 쟁점을 통합적으로 조율했다”고 설명했다.호텔코리아닷컴 관계자는 “이번 프로젝트는 기존 오피스텔의 입지와 시장성을 바탕으로 자산의 활용 방식을 재설계하고, 글로벌 기관투자자의 투자 참여와 최종 거래 종결까지 연결한 밸류애드 사례”라며 “사업기획과 금융 구조화, 운영 전략 수립, 실사 대응 등 각 단계에서 발생하는 다양한 쟁점을 통합적으로 조율했다”고 설명했다.이어 “창립 이후 15년간 호텔 및 호스피탈리티 부동산 분야에서 축적한 개발·운영·투자 자문 경험을 바탕으로 자산의 특성과 시장 환경에 맞는 사업모델을 제시하고 있다”며 “앞으로도 자산 보유자와 투자자를 대상으로 기획부터 거래 종결까지 연계하는 통합 자문 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터