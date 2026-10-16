‘2026 프랑스 교육박람회’ 개최… 입학 상담부터 유학 선배 멘토링까지 유학 정보 총 망라

세줄 요약 한불 수교 140주년 기념 교육박람회 개최

45개 프랑스 교육기관 참여, 입학·비자 상담

유학 선배 멘토링과 경품 이벤트도 마련

이미지 확대 (사진=주한 프랑스대사관 교육진흥원 제공)

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주한 프랑스대사관 교육진흥원 캠퍼스 프랑스(Campus France)가 한불 수교 140주년을 기념해 11월 1일 서울 강남구 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 ‘2026 프랑스 교육박람회’를 연다. 국립대학과 그랑제콜, 건축·예술·요리·호텔경영·어학 기관 등 약 45개 프랑스 교육기관이 참여해 전공별 입학 정보와 유학 준비 정보를 한자리에서 제공한다.행사는 11월 1일(일) 오전 11시부터 오후 6시까지 진행된다. 참가비는 무료이며, 프랑스 유학을 준비하는 학생과 학부모, 프랑스 고등교육에 관심 있는 일반인이 참가할 수 있다.학교 관계자 상담은 전공 및 과정별 커리큘럼과 입학전형을 중심으로 진행된다. 지원 절차와 서류 준비, 지원금 정보 등 실제 지원 단계에서 필요한 내용을 문의할 수 있으며, 통역이 제공돼 상담을 돕는다.주한 프랑스대사관 교육진흥원 Campus France도 프랑스 유학·고등교육과 학생비자 관련 상담을 진행한다. 학교가 안내하는 과정별 입학 정보와 교육진흥원의 유학 준비 정보를 한 행사에서 함께 확인할 수 있는 구성이다.프랑스 유학 선배와의 만남에서는 현지 학업을 경험한 선배들이 자신의 유학 경험을 공유한다. 알룸나이 멘토링을 통해 유학 준비 과정에 대한 조언을 들을 수 있으며, 학교 관계자 상담에서 얻은 정보와 선배들의 경험을 토대로 유학 계획을 검토할 수 있다.이번 행사는 주한프랑스대사관 교육진흥원 Campus France가 한불 수교 140주년을 기념해 주최한다. 장소는 노보텔 앰배서더 서울 강남이며, 운영 시간은 오전 11시부터 오후 6시까지다. 학생과 학부모, 프랑스 교육에 관심 있는 일반인을 대상으로 한다.국립대학과 상경계·이공계 그랑제꼴, 예술·패션·건축, 요리·호텔경영, 어학 등 약 45개 교육기관이 참여한다. 다수의 기관은 프랑스어 과정과 함께 영어 진행 프로그램도 제공해 전공과 교육 언어를 고려한 상담이 가능하다.현장 참가자를 대상으로 한 경품 추첨 이벤트에는 에어프랑스 파리-서울 왕복항공권, 럭셔리 코스메틱 제품 등의 다양한 경품이 준비되어 있다. 행사 참가비는 무료이며, 온라인 사전신청 후 이메일로 발송되는 QR 코드를 확인해 입장한다.사전신청과 행사 세부 안내는 Campus France 공식 홈페이지의 2026 프랑스 교육박람회 페이지에서 확인할 수 있다. 학교별 상담 정보와 프로그램 안내를 검토한 뒤 관심 기관을 정해 방문하면 된다.양승현 리포터