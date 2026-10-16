코스피, 1%대 상승 출발…‘삼전닉스’ 저가 매입세 유입

코스피, 전날까지 7거래일 연속 하락…5600선 붕괴

이미지 확대 16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥, 원달러 환율이 표시돼 있다.

연합뉴스

세줄 요약 코스피 장 초반 1%대 상승 출발

삼성전자·SK하이닉스 저가 매수세 유입

AI 수익성 우려와 외국인 매도 변수

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코스피가 16일 장 초반 1% 상승해 거래되고 있다. 코스피는 전날까지 7거래일 연속 하락했지만 이날 삼성전자, SK하이닉스 등에 저가 매입세가 유입되고 있다.한국거래소에 따르면 오전 9시 40분 현재 코스피는 전날보다 101.08(1.82%) 오른 5655.30다. 코스닥은 9시 46분 기준 전날보다 24.02(3.16%) 오른 784.84에서 거래되고 있다.코스피는 지난 6일부터 15일까지 7거래일 연속 하락했다. 전날에는 7.57% 급락해 5600선이 붕괴한 5554.22에 마감했다. 7거래일 연속 하락은 2년여 만의 최장기간 내림세다.이날은 저가 매수세가 유입되고 있는 것으로 해석된다. 시총 상위 주 중 삼성전자와 SK하이닉스가 1.67%, 0.79% 상승하고 있다.향후 상승 흐름이 이어질지는 인공지능(AI) 투자 수익성 우려 등이 변수로 꼽힌다. 1차 지지선은 7월 말 저점 수준에서 형성될 것이라는 전망도 나온다.강진혁 신한투자증권 연구원은 “급락 여부 자체보다는 충격의 성격과 해소 가능성이 이후 주가의 방향을 결정한다”며 “현재는 개인, 기타법인 등 주도가 어려운 상황인 만큼 AI 노이즈 해소가 선행되면서 외국인 투매가 진정되는 것이 회복의 선결조건”이라고 설명했다.이경민 대신증권 연구원은 “반도체 기업의 이익 전망에 대한 신뢰도 약화로 가치 평가 매력만으로 지수 하단을 판단하기는 어려운 상황”이라며 “과거 위기 국면과 비교해도 추가하락 여력은 제한적일 것으로 판단한다”고 설명했다.서유미 기자