고려아연 美 제련소 건립에 현지 기대감 고조… 정치권 “핵심 광물 확보의 적기”

세줄 요약 테네시 제련소 투자에 현지 기대감 고조

핵심 광물 공급망 강화와 일자리 창출 주목

미 정부도 전략 광물 확보 필요성 강조

이미지 확대 서울 종로구 고려아연 본사 앞 간판 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고려아연이 미국 테네시주에 추진 중인 대규모 통합 비철금속 제련소 건설 프로젝트를 두고 현지의 기대감이 한층 고조되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 투자와 일자리 창출 효과를 직접 언급한 데 이어, 클락스빌 시장과 테네시주 하원의원 등 지역 정치권 역시 핵심 광물 공급망 강화와 지역 경제 활성화에 대한 기대감을 연일 표명하고 나섰다.14일(현지 시간) 미국 테네시주 내슈빌 지역 방송사 WKRN에 따르면 클락스빌시를 비롯한 테네시주 주요 인사들은 고려아연의 제련소 투자 결정에 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 이들은 대규모 투자에 따른 경제적 파급 효과는 물론 일자리 유지, 나아가 미국 전역의 공급망 안보에 미칠 긍정적인 영향에 주목했다.조 피츠(Joe Pitts) 클락스빌 시장은 “이번 투자 발표를 매우 기쁘게 생각한다”며 “국가적으로 핵심 광물이 절실한 현 상황은 미국 역사상으로도 매우 중요한 시점”이라고 강조했다.로니 글린(Ronnie Glynn) 테네시주 하원의원(민주당·클락스빌) 역시 “고려아연이 기존 아연 제련소를 인수해 그 규모를 두 배로 키울 예정인 만큼 기대가 매우 크다”고 화답했다.현지 정치권의 이 같은 호응은 고려아연의 투자가 단순한 지역 경제 활성화를 넘어, 미국의 국가적 과제인 ‘핵심 광물 공급망 강화’에 중추적인 역할을 할 것이라는 기대감에서 비롯됐다.현재 고려아연은 미국 정부와 협력해 테네시주 클락스빌 일대에 대규모 통합 비철금속 제련 및 가공 시설을 구축하는 ‘프로젝트 크루서블(Project Crucible)’을 추진 중이다. 총투자 규모는 약 74억 달러에 달하며, 여기에는 미국 상무부의 반도체법(CHIPS Act)에 따른 지원금 2억 1,000만 달러가 포함된 것으로 알려졌다.해당 시설에서는 갈륨, 게르마늄, 인듐, 안티모니 등 반도체와 방위산업, 첨단 제조업에 필수적인 전략 광물들이 생산될 예정이다. 이를 통해 중국 등 특정 국가에 편중된 핵심 광물의 대미 의존도를 낮추고, 자국 내 생산 및 가공 역량을 끌어올려 첨단 산업의 공급망 안정화에 크게 기여할 전망이다.앞서 트럼프 대통령 또한 고려아연 투자가 가져올 경제적 효과를 직접 언급하며 힘을 실었다.클락스빌 온라인(Clarksville Online) 등 현지 언론에 따르면, 트럼프 대통령은 지난 10일(현지 시간) 테네시주 클락스빌에서 열린 공화당 중간선거 지원 유세 현장에서 고려아연의 대규모 투자와 신규 일자리 창출 계획을 직접 소개했다.그는 “고려아연이 바로 이곳 테네시주 몽고메리 카운티와 스미스 카운티에 60억 달러 이상을 투자해 740개의 일자리를 창출하고 있다”며 “1979년 이후 미국에 처음으로 건설되는 신규 광물 제련소인 만큼 임금 수준이 높은 양질의 일자리가 쏟아질 것”이라고 역설했다.미국 정부가 반도체 산업의 주도권 확보를 위해 핵심 광물 및 소재 공급망 관리에 적극적으로 나서고 있다는 점도 고려아연 프로젝트의 가치를 돋보이게 하는 대목이다.지난 13일(현지 시간) 열린 ‘세미콘 웨스트(SEMICON West) 2026’ CEO 서밋에서 미국 상무부의 빌 프론호퍼(Bill Frauenhofer) 반도체 투자·혁신 수석 디렉터는 반도체 공급망 복원력 구축의 중요성을 거듭 강조했다.프론호퍼 디렉터는 “반도체 제조 시설과 후공정 역량을 갖추더라도 화학물질, 특수 가스, 소재, 광물, 영구자석 등이 뒷받침되지 않으면 반도체 생산은 불가능하다”며 제조 시설 확충을 넘어선 필수 원료의 안정적 확보를 주문했다.현재 미 상무부는 반도체 제조용 핵심 광물 공급망을 면밀히 점검하고 있으며, 국방부 및 에너지부 등과 협력해 자국 내 조달 역량 강화와 동맹국 연계 공급망 확보 방안을 다각도로 검토 중이다. 관련 보도에 따르면, 이 과정에서 고려아연의 테네시주 프로젝트가 미국 핵심 광물 공급망 복원력을 보여주는 구체적인 모범 사례로 언급되기도 했다.이처럼 원료 확보를 향한 미 정부의 의지가 확고해짐에 따라 고려아연이 추진하는 ‘프로젝트 크루서블’의 전략적 중요성도 한층 빛을 발하고 있다.고려아연은 세계 최고 수준을 자랑하는 국내 온산제련소의 비철금속 제련 기술과 노하우를 이식해 미국 내 핵심 광물 생산 기반을 단단히 다지고 반도체·AI·방위산업 등 첨단 산업에 필요한 핵심 소재 공급 역량을 극대화한다는 구상이다.정연호 기자