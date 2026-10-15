바워스앤윌킨스, 60주년 기념 플래그십 ‘800 Series Diamond D5’ 국내 첫선

세줄 요약 창립 60주년 맞아 800 Series Diamond D5 국내 공개

코엑스서 7종 라인업 전시와 특별 청음회 진행

다이아몬드 트위터·스페이스 프레임 기술 적용

이미지 확대 (사진=바워스앤윌킨스 제공)

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영국 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers ＆ Wilkins)가 지난 10월 13일 서울 코엑스에서 차세대 플래그십 스피커 라인업 ‘800 Series Diamond D5’의 국내 공식 출시 행사와 특별 청음회를 열었다.브랜드 창립 60주년을 기념한 이번 행사는 바워스앤윌킨스가 축적해 온 음향 기술과 설계 철학을 국내 오디오 애호가들에게 소개하기 위해 마련됐다.‘800 Series Diamond D5’는 바워스앤윌킨스의 최상위 스피커 시리즈인 800 시리즈의 최신 라인업이다. 플래그십 모델인 801 D5를 비롯해 802 D5, 803 D5, 804 D5 등 플로어스탠딩 스피커 4종과 스탠드마운트 스피커 805 D5, 센터 채널 스피커 HTM81 D5·HTM82 D5 등 총 7개 모델로 구성됐다.최상위 모델인 801 D5는 25mm 다이아몬드 돔 트위터(Diamond Dome Tweeter), 150mm 컨티뉴엄 콘 FST(Continuum™ Cone FST) 미드레인지, 250mm 에어로포일(Aerofoil™) 베이스 드라이버 2개를 결합한 3웨이 구조를 채택했다. 회사는 해상력과 음장감, 저역 재생 능력을 이 제품의 특징으로 소개했다.802 D5는 801 D5의 주요 설계를 바탕으로 다양한 청음 공간을 고려해 조율한 모델이다. 803 D5는 독립형 미드레인지 인클로저인 ‘터빈 헤드(Turbine Head)’를 적용한 모델 가운데 가장 작은 크기로 설계됐다.804 D5는 전통적인 플로어스탠딩 형태를 유지했으며, 스탠드마운트 모델인 805 D5에는 다이아몬드 돔 트위터와 솔리드 바디 트위터 온 탑(Solid Body Tweeter-on-Top), 컨티뉴엄 콘 기술을 적용했다.D5 시리즈에는 다이아몬드 돔 트위터와 컨티뉴엄 콘을 비롯해 에어로포일 베이스 콘, 매트릭스(Matrix™) 내부 구조 등 바워스앤윌킨스의 주요 기술이 적용됐다. 특히 801 D5부터 805 D5까지 플로어스탠딩·스탠드마운트 모델의 캐비닛 내부에는 새로운 ‘스페이스 프레임 브레이싱(Space Frame Bracing)’ 설계를 도입했다. 회사는 이 설계가 캐비닛 내부의 불필요한 공진과 간섭을 줄이는 역할을 한다고 설명했다.코엑스 내 두 개의 컨퍼런스룸에서 진행된 행사는 전시 공간과 청음 전용 공간으로 나눠 운영됐다. 전시 공간에는 신제품 전 라인업과 브랜드의 주요 제품이 소개됐다. 1966년 영국에서 출발한 브랜드의 역사를 살펴볼 수 있는 ‘바워스앤윌킨스 60주년 히스토리 월’도 마련됐다.바워스앤윌킨스 관계자는 “800 Series는 오랜 시간 바워스앤윌킨스의 기술력을 상징해 온 플래그십 라인업으로, 새로운 800 Series Diamond D5는 브랜드가 지난 60년 동안 축적해 온 음향 기술과 엔지니어링 노하우를 집약한 제품”이라며 “이번 행사를 통해 국내 고객들에게 새로운 플래그십 시리즈의 사운드와 바워스앤윌킨스의 브랜드 헤리티지를 함께 소개할 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.바워스앤윌킨스는 오는 10월 24일부터 복합문화공간 ‘Project Space Line’에서 특별 전시 ‘Sound Legends: Celebrating 80 Years of JBL and 60 Years of Bowers ＆ Wilkins’를 일반에 공개할 예정이다.이번 전시는 바워스앤윌킨스 창립 60주년과 JBL 창립 80주년을 함께 기념하는 행사다. 두 브랜드의 역사와 주요 음향 제품을 한자리에서 소개하며, 오디오 애호가뿐 아니라 음악과 인테리어, 라이프스타일에 관심 있는 관람객도 대상으로 한다.바워스앤윌킨스는 신제품 공개와 특별 전시를 통해 브랜드의 기술과 역사를 알리고, 국내 소비자와의 접점을 넓혀 나갈 계획이다.양승현 리포터