STEG, 아주대학교병원 권역외상센터에 AI 플랫폼 ‘AIRNET’ 구축

AI 음성·영상·CT 분석 기술 통합… 환자 이송부터 처치까지 전 과정 연결

119 소방 재난망 연계로 헬기 출동과 환자 이송 시간 평균 10분 단축

이미지 확대 STEG가 아주대학교병원 권역외상센터의 AI 기반 중증외상 전주기 케어시스템 ‘AIRNET’을 구축했다. 사진 제공=STEG

세줄 요약 아주대병원 권역외상센터에 AIRNET 구축 완료

음성·영상·CT·병상 정보 통합 관리 체계 마련

119 연계로 헬기 이송 시간 평균 10분 단축

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에스티이지(대표 임현길, 이하 STEG)가 아주대학교병원 권역외상센터의 AI 기반 중증외상 전주기 케어시스템 ‘AIRNET(AI Resuscitation Network Establishment for Trauma)’ 구축을 완료했다고 15일 밝혔다.아주대학교병원 권역외상센터는 우리나라를 대표하는 중증외상 치료기관이다. 전국에서 가장 많은 중증외상환자를 진료하며 국내 중증외상 진료 체계의 발전을 이끌고 있다. 이번 AIRNET 구축을 통해 세계적 수준의 현장 대응 체계를 더욱 강화했다.AIRNET은 사고 현장의 음성정보 분석부터 환자 이송과 처치, CT 분석, 수술 및 병상 현황까지 중증외상 환자 대응의 전 과정을 하나의 플랫폼으로 연결하는 시스템이다. STEG가 약 20년간 자체 기술로 개발해 온 E-GENE BUSINESS PLATFORM(이진 비즈니스 플랫폼, 이하 EBP)을 기반으로 전자의무기록(EMR), 영상저장시스템(PACS) 등에서 생성되는 데이터를 다양한 AI 기술과 결합해 응급의료 현황을 한 화면에서 관리할 수 있도록 했다.응급상황이 발생하면 구급대원이 전하는 생체 징후, 사고 경위 및 손상 부위 등 음성 데이터를 음성인식(STT) 기술을 통해 실시간으로 변환 및 요약한다. 이 정보는 구급대원과 의료진, 헬기 이송팀 간에 실시간으로 공유되어 신속한 판단과 대처를 뒷받침한다.환자가 도착하는 소생실에는 영상 AI를 도입하여 응급처치 진행 상황과 의료진의 동선을 시스템으로 쉽게 파악할 수 있도록 구축했다. 또한 CT 촬영 영상도 AI가 정밀 분석하여 핵심 이상 소견과 개별 환자 판독 정보를 신속히 지원한다. 더불어 수술실 가동 현황, 병상 점유율, 영상 장비 운영 상태 등 핵심 병원 지표를 한곳에서 통합 관리함으로써 한 차원 높은 종합 응급의료 지원체계를 완성했다.AIRNET과 119 소방 재난망의 정보를 연계한 결과, 헬기 출동과 환자 이송에 소요되는 시간이 평균 10분 단축되는 효과가 나타났다. 시스템에 축적되는 외상환자 데이터는 치료의 질 향상(QI, Quality Improvement), 의료진 교육, 시뮬레이션 훈련 등에 활용함으로써 중증외상 환자의 생존율 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.AIRNET 구축에 활용된 EBP는 다양한 비즈니스 애플리케이션에 활용할 수 있는 플랫폼으로, AI가 사람을 대신해 워크플로우의 태스크를 수행하도록 AX(인공지능 전환)를 지원한다. 이번 프로젝트를 통해 EBP는 기존의 B2B 영역을 넘어 의료 현장까지 활용 범위를 확장했다. 특히 다양한 데이터와 AI를 연결해 현장의 의사결정을 지원하는 통합 의료 플랫폼을 구현함으로써 확장성과 연결성을 다시 한번 입증했다.임현길 STEG 대표는 “EBP를 기반으로 의료 현장에서 환자의 생명을 지키는 시스템을 구축했다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 EBP에 AI와 데이터를 연결해 사람과 AI가 함께 운영하는 다양한 관리 플랫폼을 만들어 나가겠다”고 말했다.류정임 리포터