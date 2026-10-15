경제 커피와 차 맛보러 오세요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/15/20261015500160 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-15 14:51 입력 2026-10-15 14:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 15일 서울 양재동 aT센터에서 열린 제14회 커피앤티페어에서 관계자가 시음용 커피를 따르고 있다. 2026.10.15 도준석 전문기자 15일 서울 양재동 aT센터에서 열린 제14회 커피앤티페어에서 관계자가 시음용 커피를 따르고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제14회 커피앤티페어가 개최된 장소는? 서울 양재동 aT센터 서울 강남구 코엑스