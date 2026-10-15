가연결혼정보, ‘나는 SOLO’ 30기 출연자 ‘현숙’ 결혼 상담 현장 공개

세줄 요약 가연결혼정보, 현숙 결혼 상담 영상 공개

이중국적 회계사 현숙, 근황과 결혼관 소개

언어·해외경험·사업가 성향 이상형 제시

이미지 확대 (사진=가연결혼정보㈜ 제공)

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가연결혼정보가 공식 유튜브 채널을 통해 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’ 30기 출연자 현숙의 결혼 상담 현장 영상을 공개했다.해당 영상은 지난 12일 가연 공식 유튜브 채널에 ‘특수한 상황 속에서 저하고 맞는 사람을 만나고 싶어요 ♥ | 나는솔로 30기 현숙 결정사 상담’이라는 제목으로 업로드됐다.1992년생인 현숙은 캐나다에서 출생해 캐나다와 한국 이중국적을 지닌 회계사다. 미국 및 캐나다 공인회계사 자격증을 모두 보유하고 있는 그는 “작은 회사를 운영하고 있어서 지금은 재택근무를 하고 있다”며 “요즘에는 일하고, 운동하고, 여행하면서 잘 지내고 있다”고 근황을 전했다.가연 결혼정보회사를 찾은 이유에 대해서는 “예전에는 결정사가 인위적이고 마지막 수단이라고 생각했다”며 “(하지만) 소개팅은 오래 걸리고 맞는 사람을 찾기 어렵고, DM으로 연락 오는 분들은 정보가 제한돼 있다. 결정사는 인증된 분들이 오시니까 마음이 편하고 좋은 방법이라고 생각한다”고 설명했다. 이어 “미루기보다는 직접 경험해 보고 확인해 보고 싶어서 왔다”고 덧붙였다.원하는 이상형의 조건도 구체적으로 언급했다. 현숙은 “영어와 한국어가 어느 정도 가능한 분이면 좋겠다”며 “언어뿐 아니라 해외에서 오래 지낸 분들은 생각하는 방식에도 공통점이 있다”고 말했다. 또한 “사업하는 분에게 끌리는 편”이라고 전했다.결혼 후 계획에 대해서는 “지금은 한국이 좋아서 계속 있을 생각이지만, 누구를 만나느냐에 따라 달라질 수 있다”며 “아이를 낳으면 10년 정도는 한국에 있고, 아이들이 어느 정도 크면 해외에서 학교를 보내고 싶은 욕심이 있다”고 밝혔다.양승현 리포터