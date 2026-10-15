내츄럴엔도텍 EstroG-100® 함유 제품, 美 샘스클럽 600여 개 매장 입점

세줄 요약 샘스클럽 600여 개 매장 입점

EstroG-100® 북미 유통망 확대

여성건강 시장 공략 가속화

이미지 확대 (사진=내츄럴엔도텍 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

내츄럴엔도텍의 여성건강 원료 EstroG-100®을 함유한 제품이 미국 회원제 유통업체 샘스클럽(Sam’s Club)의 오프라인 매장으로 판매망을 넓혔다. 온라인 판매에 이어 현지 매장을 통한 유통을 확대하면서 북미 시장에서 소비자와 만나는 접점을 늘리고 있다.㈜내츄럴엔도텍은 EstroG-100®(백수오 등 복합추출물)을 적용한 샘스클럽 자체 브랜드(PB) 제품 ‘Member’s Mark Menopause Health Dietary Supplement’가 미국 내 600여 개 오프라인 전 매장에 입점했다고 밝혔다.해당 제품은 앞서 샘스클럽 온라인몰에서 판매를 시작했다. 회사는 이번 오프라인 입점을 통해 EstroG-100® 함유 제품의 미국 내 판매 채널을 확대하고, 현지 유통 기반을 강화할 계획이다.Sam’s Club은 세계적인 유통기업 월마트(Walmart) 계열의 대표적인 회원제 창고형 할인매장으로, 연간 약 930억 달러의 매출을 기록하는 미국 주요 유통업체다. 미국 전역에 600여 개 매장과 수백만 명의 회원을 보유하고 있으며, 대규모 회원 기반과 전국적인 유통망을 갖추고 있다.이번에 입점한 제품은 폐경 전후 여성을 대상으로 한 건강보조식품으로, EstroG-100® 514mg과 Affron® 사프란 추출물 28mg을 배합했다. 제품은 90캡슐로 구성되며, 표시된 섭취 방법은 하루 한 캡슐이다.내츄럴엔도텍 관계자는 “미국 대표 회원제 유통채널인 Sam’s Club의 600여 개 전 매장에 EstroG-100® 함유 제품이 입점하게 된 것은 북미 시장에서의 사업 확장을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “이번 오프라인 유통망 확대를 계기로 미국 소비자와의 접점을 강화하고, 글로벌 여성건강 시장에서 EstroG-100®의 적용 확대에 더욱 박차를 가할 계획”이라고 밝혔다.한편, EstroG-100®은 내츄럴엔도텍이 독자 개발한 식물성 여성건강 소재로, 미국과 캐나다를 비롯한 글로벌 시장에서 주요 브랜드 및 유통채널을 통한 제품 적용을 확대하고 있다. 최근에는 ‘NutraIngredients-Asia Awards 2026’에서 ‘올해의 식물성 원료(Ingredient of the Year: Botanical)’ 부문 최종 후보에 오른 데 이어, ‘여성 건강 혁신상(Innovations in Women’s Health Award)’을 수상하며 글로벌 여성건강 소재로서의 경쟁력을 인정받았다.양승현 리포터