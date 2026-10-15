제핏 개발 ‘zDART’, 美 FDA 혁신 신약개발도구 ISTAND LOI 수용

세줄 요약 FDA ISTAND LOI 수용, zDART 적격성 절차 진입

제브라피쉬 배아 기반 발달독성 평가 플랫폼

토끼 대체 및 신경·심장독성 확장 계획

이미지 확대 (사진=제핏 제공)

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제브라피쉬 기반 비임상 전문기업 제핏(Zefit, 대표 이기백)이 자체 개발한 발달독성 평가 플랫폼 ‘zDART’의 미국 식품의약국(FDA) 적격성 인정 절차를 진행한다. 회사는 FDA가 혁신 신약개발도구 적격성 인정 프로그램인 ‘ISTAND’를 통해 zDART의 의향서(LOI)를 수용했다고 밝혔다.제핏에 따르면 FDA는 9월 22일자 결정 서한에서 zDART의 LOI 수용을 통보했다. 공식 명칭은 ‘Zebrafish Embryo Developmental Toxicity Assay’이며, 심사번호는 ‘DDT-IST-000080’이다. 제핏은 후속 단계인 적격성 평가 계획서(QP)를 준비할 예정이다.FDA는 지난 9월 22일자 결정 서한(Determination Letter)을 통해 zDART(공식 명칭 Zebrafish Embryo Developmental Toxicity Assay, 심사 번호 DDT-IST-000080)를 ‘ISTAND’ 프로그램에 수용한다고 공식 통보했다. 제핏에 따르면 제브라피쉬 기반 시험법이 LOI 수용을 거쳐 ISTAND 적격성 검토 절차에 진입한 사례는 전 세계에서 이번이 처음이다. 제핏은 이번 결정에 맞춰 후속 절차인 적격성 평가 계획서(QP)를 준비하고, 제브라피쉬를 활용한 동물대체시험법의 적용 영역을 넓혀갈 계획이다.‘ISTAND(Innovative Science and Technology Approaches for New Drugs)’는 기존 규정에 없던 새로운 신약개발도구(DDT)인 오가노이드, 장기칩, 제브라피쉬 등 비포유류 모델과 인공지능(AI) 등을 FDA가 검증해 자격을 인정(Qualification)하는 제도다. 지난 2020년 시범 사업으로 출범한 뒤 2025년 상설 프로그램으로 전환됐다. 이를 통해 자격을 인정받은 도구는 전 세계 제약사가 정해진 사용 범위 내에서 FDA의 별도 재검증 절차 없이 신약 개발 및 인허가 과정에 활용할 수 있다.그동안 의약품의 배·태자 발달독성 평가는 설치류인 랫드와 비설치류인 토끼 등 두 동물종을 병행해 사용하는 시험 방식이 사실상 표준으로 자리 잡고 있었다. 제핏의 zDART는 랫드 시험 결과와 함께 활용해 토끼 시험에서 도출될 결과를 예측함으로써 기존 토끼 시험을 대체하는 것을 목표로 삼고 있으며, 항암제 등 중증 질환 치료제를 첫 적용 대상으로 한다. 인간 유전자의 약 70%에 대응하는 유전자를 지닌 척추동물인 제브라피쉬는 수정 후 5일 이내에 주요 장기가 형성되고 몸이 투명해 살아 있는 상태에서 장기 발달 과정을 관찰할 수 있는 것이 특징이다. 또한 초기 배아 단계 시험은 유럽연합(EU) 실험동물 보호 지침(2010/63/EU) 기준에 의거해 국제적으로 동물실험 대체법으로 다뤄져 왔다.기존에 ISTAND에 수용된 동물시험 대체 도구는 주로 장기칩이나 오가노이드 같은 세포·조직 단위 모델이 중심을 이뤘다. 반면 제브라피쉬 배아는 세포 모델 수준의 처리 속도와 동물 모델의 전신 반응을 동시에 갖추고 있다. 여러 장기가 함께 발달하는 과정은 물론 약물의 흡수·분포·대사를 한 개체 안에서 종합적으로 평가할 수 있어 기존 세포 모델의 한계를 보완한다는 평가다.이에 제핏은 다음 단계인 적격성 평가 계획서(QP, Qualification Plan)를 준비하는 동시에, zDART에서 검증한 방식을 약물의 발작 유발 가능성 등 신경계 안전성 평가와 심장독성 평가 영역으로 넓혀 제브라피쉬 기반 동물대체시험법을 확장할 예정이다.이기백 제핏 대표는 “오가노이드와 장기칩이 단일 장기 수준의 반응을 연구한다면, 제브라피쉬 배아로는 약물이 개체 전체의 장기 시스템에 미치는 영향을 함께 분석할 수 있다”며 “랫드와 토끼에 의존해 온 발달독성 평가에서 동물 사용을 줄이는 실질적 대안이 될 것”이라고 말했다. 이어 “QP 제출과 FDA 협의 절차를 성실히 이행하고, 발달독성에서 쌓은 검증 방식을 신경·심장 독성 평가로 넓혀 가겠다”고 덧붙였다.한편 제핏은 2018년 설립된 대구 소재 기업으로 제브라피쉬 기반 비임상 시험대행(CRO)과 실험 자동화를 주력 사업으로 하며, 이번 성과를 계기로 국내외 제약사·CRO와의 협력을 넓혀 나갈 방침이다.양승현 리포터