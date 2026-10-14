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[포토] ‘그릴링 마이스터’ 자격시험

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수정 2026-10-14 14:45
입력 2026-10-14 14:45
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14일 서울 영등포구의 한 식당에서 축산식품전문기업 선진 주최로 열린 ‘제 19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 참가자들이 고기를 굽고 있다. 그릴링 마이스터는 육류를 가장 맛있게 굽는 전문가를 양성하기 위한 자격증 검정 프로그램이다.

연합뉴스
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