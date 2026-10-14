경제 [포토] ‘그릴링 마이스터’ 자격시험 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/14/20261014800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-14 14:45 입력 2026-10-14 14:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 14일 서울 영등포구의 한 식당에서 축산식품전문기업 선진 주최로 열린 ‘제 19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 참가자들이 고기를 굽고 있다. 그릴링 마이스터는 육류를 가장 맛있게 굽는 전문가를 양성하기 위한 자격증 검정 프로그램이다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 영등포구의 한 식당에서 축산식품전문기업 선진 주최로 열린 ‘제 19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 참가자들이 고기를 굽고 있다. 그릴링 마이스터는 육류를 가장 맛있게 굽는 전문가를 양성하기 위한 자격증 검정 프로그램이다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 영등포구의 한 식당에서 축산식품전문기업 선진 주최로 열린 ‘제 19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 참가자들이 고기를 굽고 있다. 그릴링 마이스터는 육류를 가장 맛있게 굽는 전문가를 양성하기 위한 자격증 검정 프로그램이다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 영등포구의 한 식당에서 축산식품전문기업 선진 주최로 열린 ‘제 19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 참가자들이 고기를 굽고 있다. 그릴링 마이스터는 육류를 가장 맛있게 굽는 전문가를 양성하기 위한 자격증 검정 프로그램이다. 2026.10.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 영등포구의 한 식당에서 축산식품전문기업 선진 주최로 열린 ‘제 19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 참가자들이 고기를 굽고 있다. 그릴링 마이스터는 육류를 가장 맛있게 굽는 전문가를 양성하기 위한 자격증 검정 프로그램이다. 2026.10.14 연합뉴스 14일 서울 영등포구의 한 식당에서 축산식품전문기업 선진 주최로 열린 ‘제 19회 그릴링마이스터 자격시험’에서 참가자들이 고기를 굽고 있다. 그릴링 마이스터는 육류를 가장 맛있게 굽는 전문가를 양성하기 위한 자격증 검정 프로그램이다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제19회 그릴링마이스터 자격시험은 어디서 개최되었나? 서울 영등포구 서울 강남구