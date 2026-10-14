넘버즈인, 숫자 마스크팩 누적 판매 1억장 돌파

세줄 요약 누적 판매 1억장 돌파, 국내외 실적 합산

피부 고민별 숫자 마스크팩 라인업 호응

성분·시트 차별화, 글로벌 채널 판매

이미지 확대 ¹ 2022년~2026년 10월, 넘버즈인 숫자 마스크팩 전 제품의 국내외 누적 판매량 기준(자사 집계)

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스킨케어 브랜드 넘버즈인(numbuzin)은 자사 ‘숫자 마스크팩’의 누적 판매량이 1억장을 돌파했다고 15일 밝혔다. 2022년부터 이달까지 약 4년간 쌓인 국내외 판매 실적 기준으로, 회사 집계다.넘버즈인은 소비자가 피부 고민에 따라 제품을 숫자로 쉽게 선택할 수 있도록 기획된 브랜드다. 숫자 마스크팩은 수분·진정(1번), 탄력·생기(2번), 모공·결(3번), 쿨링·진정(4번), 흔적·미백(5번), 주름·리프팅(9번) 등 피부 고민별 제품으로 구성됐다.제품별 특성에 따라 에센스 성분과 시트 원단도 다르다. 흔적·미백 관리용 5번에는 비타민 원단 시트를, 쿨링·진정용 4번에는 쑥 원물 시트를 썼다. 소비자는 계절이나 피부 상태에 따라 제품을 고를 수 있다.숫자 마스크팩은 올리브영과 미국 아마존(Amazon), 일본 큐텐(Qoo10) 등 국내외 유통 채널에서 판매 중이며, 이번 누적 판매량에는 국내외 시장 실적이 모두 반영됐다.넘버즈인 관계자는 “누적 판매량 1억장 돌파는 소비자의 다양한 피부 고민에 맞는 제품을 제안해 온 노력이 국내외 시장에서 호응을 얻은 결과”라며 “앞으로도 제품의 본질에 집중하고 다양한 피부 고민을 고려한 제품을 선보이며 글로벌 스킨케어 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터