더프리비하우스, 창립 멤버십 추가 입회…레지던스 소유·프라이빗 클럽 결합

세줄 요약 레지던스 소유와 클럽 회원권 결합형 멤버십 추가 모집

기존 창립 멤버 일부 정리로 잔여 수량 한정 입회

강남 더갤러리832 최상층 프라이빗 클럽 운영

이미지 확대 (사진=더프리비하우스 제공)

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서울 강남 더갤러리832(The Gallery 832) 최상층의 프라이빗 소셜 클럽 ‘더프리비하우스(The Privy House)’가 창립 멤버십 ‘더 파운더스 멤버십(The Founders Membership)’의 추가 입회를 진행한다. 레지던스 소유와 클럽 회원 자격을 하나로 묶은 멤버십으로, 이번 모집은 잔여 수량 한정으로 이뤄진다.이번 입회는 신규 멤버십 확대가 아니라 기존 창립 멤버 자리의 일부 조정에 따른 것이다. 더프리비하우스 출범 당시 레지던스 오너에게 배정됐던 창립 멤버 자격 가운데 유지 요건을 충족하지 못한 일부 자리가 정리되면서 추가 입회 기회가 생겼다. 모든 자리가 채워지면 입회는 종료된다.더 파운더스 멤버십의 핵심은 ‘Ownership ＆ Membership’이다. 레지던스 소유와 클럽 회원 자격을 별개로 제공하는 것이 아니라 하나의 멤버십으로 결합한 개념이다. 레지던스 오너는 자신의 공간을 소유하는 동시에 더프리비하우스 창립 멤버로서 사교 활동과 커뮤니티에 참여한다.클럽에는 일반 회원을 위한 ‘더 프리비 멤버십(The Privy Membership)’도 있다. 더 프리비 멤버십이 클럽 이용과 멤버 활동에 초점을 맞춘다면, 더 파운더스 멤버십은 더갤러리832의 소유권까지 연계된다는 차이가 있다. 창립 멤버십의 세부 구성은 소유하는 레지던스 타입에 따라 달라지며, 더갤러리832는 20평형대 레지던스부터 최상층 펜트하우스까지 선택지를 갖춰 놓았다.주거 공간에는 듀플렉스 하우스 설계를 적용해 복층 형태의 높은 층고를 구현했다. 모든 호실에 하나 이상의 프라이빗 테라스를 둬 강남 도심에서도 외부 공간을 독립적으로 쓸 수 있게 했다. 강남대로 중심축에 자리해 강남역 상권과 테헤란로 일대의 업무·문화·상업시설 접근성도 좋다. 고층 레지던스에서는 강남의 스카이라인을, 일부 호실과 클럽에서는 잠실 롯데월드타워 조망이 가능하다.더갤러리832는 올해 3월 ‘아시아 태평양 부동산 어워즈 2026-2027’에서 개발 마케팅, 초고층 주거 건축, 초고층 주거 개발 등 3개 부문 수상자로 선정됐다. 약 800개 기업이 참여한 제33회 시상식으로, 100명이 넘는 업계 전문가 패널이 디자인·품질·서비스·혁신성 등을 평가했으며 시상식은 5월 태국 방콕에서 열렸다.레지던스와 연계된 더프리비하우스는 강남 도심 132m 상공의 36층과 37층에 조성됐다. 지난 6월 ‘디 오너스 나잇(The Owner’s Night)‘ 그랜드 오프닝 행사를 개최했으며, 9월 정식 운영에 들어갔다.다만 클럽은 레지던스 입주민을 위한 일반 부대시설과는 성격이 다르다. 별도의 멤버십 체계에 따라 운영되는 회원 전용 소셜 클럽이며, 운영은 1896년 영국 런던에서 시작된 글로벌 부동산 기업 나이트프랭크의 한국 법인 나이트프랭크코리아가 맡고 있다.시설은 36층 멤버스 라운지와 37층 레스토랑·바, 야외 인피니티 풀, 루프탑 가든으로 구성된다. 임기학 셰프가 이끄는 프렌치 레스토랑 ‘르프리베 브라서리(Le Privé Brasserie)’도 운영된다. 와인과 위스키 테이스팅, 미식 행사, 재즈 라이브 공연, 분야별 전문가 초청 세미나 등이 멤버 간 교류 프로그램이다. 페르노리카코리아, 퍼시픽링스코리아, 하나은행·하나카드·하나증권이 공식 파트너사로 참여해 주류와 골프, 금융, 컨시어지 서비스를 연계할 예정이다.더프리비하우스는 영국에서 약 300년 전 시작된 소셜 살롱 문화가 유럽과 영어권 국가에서 이어지고 있다는 점에도 착안했다. 국내에서는 아직 보편화되지 않은 회원 간 교류 중심의 사교 문화를 소개하고, 다양한 분야의 멤버들이 관계를 형성하는 공간으로 발전시킨다는 계획이다.양승현 리포터