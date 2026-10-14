경제 디자인 명소 150곳 잇는 축제, 서울디자인위크 개막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/14/20261014500174 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-14 15:37 입력 2026-10-14 15:37 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 14일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 서울디자인위크를 찾은 사람들이 전시장을 둘러보고 있다. 2026.10.14 도준석 전문기자 14일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 2026 서울디자인위크를 찾은 사람들이 전시장을 둘러보고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사에서 언급된 구체적 사건이나 핵심 정보는? 있다 없다