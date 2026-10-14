반도체대전 삼성전자 부스 둘러보는 학생들

이미지 확대 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제28회 반도체대전(SEDEX 2026)의 삼성전자 부스에서 학생들이 연산 장치와 메모리 사이의 물리적 거리를 줄이는 3차원(3D) 메모리 기술 기반 ‘zHBM’의 모형을 살펴보고 있다. 2026.10.14 홍윤기 기자

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14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제28회 반도체대전(SEDEX 2026)의 삼성전자 부스에서 학생들이 연산 장치와 메모리 사이의 물리적 거리를 줄이는 3차원(3D) 메모리 기술 기반 ‘zHBM’의 모형을 살펴보고 있다.홍윤기 기자