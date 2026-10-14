경제 반도체대전 삼성전자 부스 둘러보는 학생들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/14/20261014500147 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-10-14 14:45 입력 2026-10-14 14:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제28회 반도체대전(SEDEX 2026)의 삼성전자 부스에서 학생들이 연산 장치와 메모리 사이의 물리적 거리를 줄이는 3차원(3D) 메모리 기술 기반 ‘zHBM’의 모형을 살펴보고 있다. 2026.10.14 홍윤기 기자 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제28회 반도체대전(SEDEX 2026)의 삼성전자 부스에서 학생들이 연산 장치와 메모리 사이의 물리적 거리를 줄이는 3차원(3D) 메모리 기술 기반 ‘zHBM’의 모형을 살펴보고 있다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 반도체대전이 열린 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스