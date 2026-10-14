법무법인 굿플랜, 홈플러스 전단채 피해자 법률 지원 창구 마련

세줄 요약 홈플러스 전단채 피해자 법률 지원 창구 마련

SPC 상환청구권과 판매사 손해배상권 구분 필요

설명의무 위반·증거 확보·소멸시효 점검 강조

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법무법인 굿플랜이 홈플러스 전단채 투자자를 위한 법률 지원 창구를 마련한다. 굿플랜은 투자자가 보유 상품의 계약 내용과 판매 당시 설명을 토대로 발행인에 대한 상환청구권과 판매 과정에서 발생할 수 있는 손해배상청구권을 구분해 대응 방법을 검토할 필요가 있다고 설명했다.서울회생법원은 지난 9월 2일 홈플러스 회생계획을 인가했다. 홈플러스가 회생절차에 들어가면서 관련 유동화 전단채 4019억 원어치와 홈플러스가 발행한 기업어음(CP)·자체발행 전단채 1880억 원어치가 동결됐다. 홈플러스 물품구매 전단채 피해자 비상대책위원회에 따르면 유동화 전단채에는 개인투자자 676명의 투자금 2075억 원도 포함됐다.물품구매 전단채는 홈플러스가 납품업체에 지급할 물품대금을 기업구매전용카드로 결제하는 과정에서 발생한 카드대금채권과 연계된 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)다. 카드사가 납품업체에 대금을 지급하면 홈플러스에 대한 카드대금채권을 보유하게 되고, 특수목적법인(SPC)은 이 채권의 회수금과 연계된 권리를 기초로 전단채를 발행한다.이때 카드대금채권 자체를 SPC에 양도하는 방식과, 카드사가 채권자 지위를 유지하면서 회수금을 SPC에 지급하는 참가계약 방식은 구별된다. 참가계약을 활용한 상품에서는 카드사가 홈플러스에 대한 카드대금채권자이고, SPC는 계약에서 정한 범위의 지급청구권 등 권리를 갖는다.정병무 굿플랜 변호사는 “물품구매 전단채 투자자는 전단채를 보유했다는 사실만으로 홈플러스에 직접 상환을 청구할 수 있는 것은 아니다”라며 “발행인인 SPC에 대한 권리와 판매사 등에 대한 별도의 책임 추궁 가능성을 나누어 살펴야 한다”고 설명했다.정 변호사는 SPC에 대한 청구의 실익도 일률적으로 단정하기 어렵다고 말했다. 상환재원이 참가계약에 따른 회수금에 크게 의존하더라도 참가권의 회수 가치, 다른 자산·청구권의 존재, 소멸시효 등 권리보전 필요성을 함께 살펴야 한다는 것이다. 카드사의 계약상 의무 이행 여부 역시 참가계약 등 관련 자료를 토대로 검토할 사항이라고 덧붙였다.금융당국은 홈플러스의 기업회생 신청 이후 전단채를 판매한 정황과 관련해 분쟁조정 절차를 추진하고 있다. 정 변호사는 판매 과정에서 적용 법령상 설명의무 등 투자자 보호 의무 위반이 인정되고 손해와 인과관계 등 책임요건이 충족된다면, 금융감독원 분쟁조정이나 민사소송을 통한 구제를 검토할 수 있다고 설명했다.다만 그는 “전단채를 매수했다는 사실만으로 모든 투자자에게 동일한 손해배상청구권이 인정되는 것은 아니다”라며 “일반투자자 또는 전문투자자 해당 여부와 적용 규정, 투자 경험, 상품 설명 내용, 위험 고지와 권유 경위를 개별적으로 살펴야 한다”고 말했다.투자자가 확보할 자료로는 전단채의 정확한 종목명과 발행인, 매수확인서, 상품설명서, 투자성향 관련 서류, 상담 녹취와 문자메시지 등이 꼽힌다. 이를 통해 판매 당시 어떤 설명이 이뤄졌는지, 투자자가 어떤 위험을 인식했는지 구체적으로 확인할 수 있다는 설명이다.정 변호사는 “회생계획의 이행 상황을 살피면서도 각 청구권의 소멸시효와 증거 확보, 권리보전 필요성을 함께 점검해야 한다”며 “개별 투자자의 자료에 근거해 청구 상대방과 법적 근거를 정하고, 예상되는 쟁점과 실제 회수 가능성까지 검토하는 것이 필요하다”고 말했다.손해의 발생 시점과 산정 방법도 쟁점이다. 회생계획상 장래 변제가 예정돼 있다는 사정, 투자금의 회수 가능성, 이미 받은 금액과 청구의 법적 근거 등을 종합적으로 검토해야 한다. 정 변호사는 “장래 변제 가능성이 있다는 이유만으로 현재 손해가 없다고 단정할 수도 없고, 미회수 투자금 전액이 곧바로 배상 대상이라고 단정할 수도 없다”며 “손해를 어떤 자료와 평가 방법으로 입증하고 청구 시점과 금액을 구성할지가 중요하다”고 말했다.정병무 변호사는 대한변호사협회에 도산 분야 전문변호사로 등록돼 있으며, 법무법인 굿플랜에서 기업회생·파산과 금융·투자 관련 분쟁 등을 다루고 있다.양승현 리포터