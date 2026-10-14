카메라로 심박수 읽어 이상 징후 포착… 쿠도커뮤니케이션, rPPG 기반 생체신호 분석 기술로 공항·조사실 활용 가능성 제시

GS인증 1등급 및 TTA 디지털의료·건강지원기기 성능인증 획득한 HEALLO 기술 기반

비접촉 생체신호 분석과 영상분석 AI 결합… 물리보안·공공안전 분야 적용 가능성 검토

이미지 확대 공항 비접촉 심사대와 HEALLO 생성형 이미지

세줄 요약 비접촉 생체신호 분석 솔루션 HEALLO 소개

rPPG로 심박수·산소포화도 변화 측정

공항·조사실 등 보안 환경 적용 검토

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

AI·ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션이 자체 개발한 비접촉 생체신호 분석 솔루션 ‘HEALLO(헬로)’를 기반으로 물리보안·공공안전 분야의 새로운 기술 활용 가능성을 제시했다.쿠도커뮤니케이션은 HEALLO에 적용된 rPPG 기술을 활용해 시간에 따른 생체신호 변화를 분석하고, 이를 기존 영상분석 AI 및 지능형 관제 기술과 결합하는 방안에 주목하고 있다. 건강관리 분야에서 활용해 온 비접촉 측정 기술을 다양한 보안 환경으로 확장할 수 있는지 검토한다는 구상이다.rPPG는 카메라로 촬영한 얼굴 영상에서 혈류에 따른 미세한 피부색 변화를 분석해 심박수 등 생체신호를 추정하는 기술이다. 신체에 별도의 센서를 부착하지 않고 측정할 수 있다는 점이 특징이다.■ GS·TTA 인증 성과를 기반으로 기술 활용 영역 확대 모색HEALLO는 rPPG 기술을 기반으로 심박수와 산소포화도 등 생체신호를 비접촉 방식으로 측정하는 솔루션이다. 소프트웨어 품질을 평가하는 GS인증 1등급과 한국정보통신기술협회(TTA)의 디지털의료·건강지원기기 성능인증을 획득했다.쿠도커뮤니케이션은 공인된 평가 과정을 거쳐 입증된 소프트웨어의 우수성과 생체신호 측정 능력을 바탕으로 ‘HEALLO’ 솔루션의 적용 범위를 넓혀가고자 한다. 특히, 시간에 따른 생체 데이터의 흐름을 분석하는 기술과 자사가 지닌 지능형 관제 및 영상분석 역량을 결합하는 방안에 큰 관심을 기울이고 있다.다만, 해당 인증들은 정해진 평가 기준 내에서의 소프트웨어 품질과 생체신호 측정 성능을 확인받은 것일 뿐, 출입국 심사나 정밀 조사 등 보안 분야에서의 실제 활용 효과나 타당성까지 검증받은 것은 아니다.■ 단일 측정값에서 시간에 따른 변화 분석으로이번 활용 구상의 핵심은 단일 시점의 심박수 측정을 넘어, 기준 상태와 특정 상황 전후의 생체신호 변화를 비교·분석하는 데 있다. 카메라를 통해 수집한 측정값의 변화 추이를 살펴보고, 이를 참고정보로 제공하는 방식이다.활용 가능성을 검토하는 환경으로는 조사실과 공항의 출입국 심사·세관 인터뷰 공간 등이 제시됐다. 대상자가 일정 시간 카메라 앞에 머무르는 환경에서 비접촉 측정 기술의 적용 가능성과 한계를 확인한다는 취지다.다만 심박수 변동은 복합적인 요인에 의해 발생하므로, 수치 하나만으로 거짓 여부나 특정 심리 상태를 단정 지어선 안 된다. 진술의 진위 여부나 밀수 및 허위 신고 행위를 직접적으로 판가름하는 잣대로 오인해서도 곤란하다.쿠도커뮤니케이션이 내놓은 접근법은 어디까지나 차세대 기술 도입을 내다본 아이디어 차원의 청사진이다. 현장에서 실제로 도입하기 위해서는 측정 환경별 성능 검증과 목적에 부합하는 타당성 확인은 물론, 프라이버시 보호와 법적 타당성에 대한 면밀한 사전 검토가 뒷받침되어야 한다.■ 영상분석 AI와 생체신호 분석의 결합 가능성 검토쿠도커뮤니케이션은 영상에서 파악하는 행동·움직임 정보와 생체신호 측정 정보를 함께 활용하는 기술적 접근도 검토하고 있다. 서로 다른 유형의 정보를 결합하는 멀티모달 분석을 통해 기존 영상분석 및 지능형 관제 기술의 활용 범위를 넓힐 수 있는지 살펴본다는 계획이다.이를 위해 HEALLO의 기술 고도화와 산업별 적용 가능성 검증을 이어가고, 공공기관 및 산업계와의 기술 협력 기회를 모색할 방침이다.쿠도커뮤니케이션 관계자는 “HEALLO는 GS인증 1등급과 TTA 성능인증을 통해 해당 평가 범위에서 소프트웨어 품질과 생체신호 측정 성능을 검증받은 솔루션”이라며 “기존 건강관리 영역에 더해 물리보안·공공안전 분야에서도 비접촉 생체신호 분석 기술을 활용할 수 있는지 주목하고 있다”고 말했다.이어 “적용 환경에 따른 기술적 한계와 검증 과제를 면밀히 살피고, 영상분석 AI 및 지능형 관제 기술과의 연계 가능성을 구체화해 나가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터