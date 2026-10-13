간신히 6000선 사수한 코스피

이미지 확대 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 등 종가 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 대비 348.89p(5.46%) 하락한 6035.35에 장을 마감했으며, 장중 한때 6000선을 내주기도 했다. 2026.10.13 이지훈 기자

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13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 등 종가 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 대비 348.89p(5.46%) 하락한 6035.35에 장을 마감했으며, 장중 한때 6000선을 내주기도 했다.이지훈 기자