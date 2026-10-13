경제 간신히 6000선 사수한 코스피 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/13/20261013500233 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-13 16:04 입력 2026-10-13 16:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 등 종가 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 대비 348.89p(5.46%) 하락한 6035.35에 장을 마감했으며, 장중 한때 6000선을 내주기도 했다. 2026.10.13 이지훈 기자 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 등 종가 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 대비 348.89p(5.46%) 하락한 6035.35에 장을 마감했으며, 장중 한때 6000선을 내주기도 했다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피 지수는 전일 대비 상승했는가? O X