귀한사람들, 조용재 대표이사 선임… 조직 개편으로 성장 기반 다진다

세줄 요약 조용재 대표이사 선임, 외식 전문가 영입

브랜드 개발·R&D 중심 조직 체계 재편

신규 브랜드 검증과 가맹 확대 전략 추진

이미지 확대 사진=귀한사람들 조용재 대표이사

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외식 프랜차이즈 기업 귀한사람들이 조용재 대표이사를 선임하고, 브랜드 경쟁력 강화와 지속적인 사업 성장을 위한 조직 개편에 나선다.귀한사람들은 이번 대표이사 선임을 계기로 경영 체계를 재정비하고, 브랜드 개발부터 직영점 운영, 가맹사업 확대까지 각 사업 부문의 전문성과 실행력을 높여 외식 프랜차이즈 기업으로서의 성장 기반을 한층 강화할 계획이라고 밝혔다.조용재 대표이사는 오리온, CJ, 롯데 등 국내 주요 식품·외식 기업에서 R＆D와 브랜드 개발 업무를 맡아온 외식 전문가다. 오리온 ‘마켓오’, CJ ‘비비고’ 등 주요 브랜드 개발에 참여했으며, 한국을 비롯해 중국·싱가포르·미국·영국 런던 등 국내외 사업 현장에서 브랜드 기획과 메뉴 개발, 매장 운영을 두루 경험했다.이러한 풍부한 현장 노하우를 발판 삼아 귀한사람들의 다각적인 브랜드 개발과 사업 영역 확장까지 성공적으로 진두지휘해 왔다. 그간 대표 상품인 귀한족발을 필두로 가파른 성장세를 이어온 귀한사람들은 당시 조용재 부대표의 주도 아래 태능감자탕, 백년고등어, 북창옥 등 다채로운 신규 외식 브랜드를 연이어 기획하고 선보이며 탄탄하게 사업 포트폴리오를 넓혀왔다.아울러 조 대표이사는 귀한사람들의 모든 브랜드와 메뉴 연구를 전담하는 핵심 R＆D 센터인 ‘백년찬연구소’의 수장으로서 연구개발 프로세스 전반을 진두지휘해 왔다. 급변하는 시장 흐름과 외식 트렌드를 기민하게 포착하여 차별화된 신규 브랜드와 메뉴를 창출하고, 기존 브랜드들의 시장 경쟁력까지 한층 끌어올리는 등 귀한사람들이 걸어온 비약적인 브랜드 성장 과정 속에서 대체 불가능한 중추적 역할을 도맡아 왔다.귀한사람들은 조용재 대표이사를 중심으로 조직 체계를 새롭게 개편한다. 경영지원본부, 경영관리본부, 브랜드전략본부, 가맹사업본부, R＆D 연구센터, 직영사업본부 체제로 정비하고, 각 부문의 역할과 전문성을 강화할 방침이다.특히 신규 브랜드 개발 이후 직영점을 통한 검증과 운영 안정화, 가맹사업 확대까지 이어지는 과정을 체계화해 브랜드별 성장 단계에 맞는 관리 역량을 높일 계획이다.조용재 대표이사는 “외식 시장이 빠르게 변화하는 만큼 좋은 브랜드와 메뉴를 만드는 것뿐만 아니라 이를 안정적인 사업으로 성장시킬 수 있는 조직과 운영 체계를 갖추는 것이 중요하다”며 “각 사업 부문의 전문성과 협업 체계를 강화해 기존 브랜드의 경쟁력을 높이고, 새로운 성장 동력이 될 브랜드도 지속적으로 만들어 나가겠다”고 말했다.한편, 귀한사람들은 기존 브랜드의 경쟁력 강화와 함께 신규 브랜드 개발에도 속도를 내고 있으며, 현재 부대찌개와 닭갈비를 중심으로 한 신규 외식 브랜드 론칭을 준비 중이다.류정임 리포터