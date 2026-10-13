경제 [부고] 박기석 서울신문 기자 조모상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/13/20261013500217 URL 복사 댓글 0 이준호 기자 수정 2026-10-13 15:44 입력 2026-10-13 15:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●최정숙씨 별세, 박주흥·주웅·주창·승희씨 모친상, 박호연·기석(서울신문 기자)·기태·혜선·소진·기현씨 조모상 = 12일, 서울 아산병원장례식장, 발인 14일. (02)3010-2000이준호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 최정숙씨의 발인일은 언제인가요? 12일 14일