뮤엠영어 충북세종지사, 제3회 Essay Collection 개최

학생 93명 영어 에세이 전시·발표… “세번째 가을, 다시 피어나는 영어의 목소리”

이미지 확대 사진=뮤엠영어 제공

세줄 요약 세종 비오케이아트센터서 11월 14일 개최 예정

학생 93명 영문 에세이 전시와 영어 발표 진행

글쓰기·말하기 결합한 참여형 영어교육 행사

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뮤엠영어 충북세종지사가 오는 11월 14일 세종 비오케이아트센터에서 ‘제3회 Essay Collection’을 개최한다.올해로 3회째를 맞이한 이번 행사는 학생들이 직접 쓴 영문 에세이를 전시하고 자신의 이야기를 영어로 발표하는 참여형 영어교육 프로그램이다. 단순한 지식 습득을 넘어 자신의 고유한 생각과 경험을 영어 글쓰기로 완성하고, 대중 앞에서 당당하게 표현해 보는 실전 경험을 선사하는 데 핵심적인 의의가 있다.이번 행사는 ‘세 번째 가을, 다시 피어나는 영어의 목소리’라는 슬로건 아래 펼쳐진다. 총 93명의 학생들이 직접 창작한 영어 에세이를 선보이며 뜻깊은 발표 무대를 장식할 예정이며, 행사는 관람의 편의를 위해 오후 2시와 7시 두 차례 세션으로 나뉘어 진행된다.행사에서는 학생 개인의 경험과 생각을 담은 영어 에세이 작품을 전시하고, 선정된 학생들이 무대에서 직접 영어로 발표한다. 학생과 학부모, 지도교사가 함께 참여해 학습 결과물을 공유하는 자리로 마련된다.뮤엠영어 충북세종지사는 Essay Collection을 통해 학생들이 읽고 이해하는 영어에서 나아가 자신의 생각을 글과 말로 표현하는 교육 경험을 확대한다는 계획이다. Essay 작성 과정에서는 Writing 역량을, 발표 과정에서는 Speaking과 표현력을 경험할 수 있도록 구성했다.특히 학생이 자신의 이야기를 영어로 정리하고 완성한 결과물을 다른 사람에게 보여주고 발표하는 과정을 통해 영어 사용에 대한 자신감과 성취감을 높이는 데 초점을 맞췄다. 학부모에게는 자녀가 직접 작성한 영어 결과물과 발표 모습을 통해 학습 과정을 확인할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.뮤엠영어 충북세종지사 관계자는 “Essay Collection은 학생들이 영어를 공부의 대상이 아니라 자신의 이야기를 전달하는 언어로 경험할 수 있도록 마련한 행사”라며 “학생들이 직접 쓰고 발표하는 과정을 통해 영어 표현에 대한 자신감과 성취감을 얻는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.류정임 리포터