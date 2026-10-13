이혼 및 상간소송, 감정적 대응보다 치밀한 법리적 접근이 승패 가른다

세줄 요약 감정 대응은 명예훼손·업무방해 역고소 위험

합법적 증거 확보가 상간소송의 핵심 관문

재산분할·양육권은 기여도와 환경이 쟁점

이미지 확대 사진=지안나법률사무소 지안나 변호사

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과거 흠으로 여겨지던 이혼이 이제는 개인의 더 나은 삶을 위한 새로운 출발 혹은 권리 행사로 인식되는 추세다. 하지만 이혼은 단순한 관계의 단절을 넘어 재산분할, 위자료, 친권 및 양육권 등 복잡한 법률적 문제를 동반하는 중대한 법적 절차다. 특히 배우자의 외도로 인한 이혼 및 상간소송(손해배상청구소송)의 경우, 배신감과 분노라는 극심한 감정적 고통 속에서 이성적인 법적 대응을 해나가야 하므로 당사자가 홀로 감당하기에는 현실적인 어려움이 매우 크다.배우자의 불륜 사실을 접한 피해자들은 극심한 배신감과 충격으로 이성을 잃고 상간자의 일터나 가족을 찾아가 관계를 폭로하거나 거친 언행과 물리력을 행사하는 돌발 행동을 보이곤 한다. 그러나 지안나 변호사는 이처럼 감정에 치우친 대처 방식이 향후 법적 공방에서 불리하게 작용하는 치명적인 패착이 될 수 있다고 거듭 경고한다.실제로 상간자의 직장을 방문해 소란을 일으키거나 인터넷 커뮤니티 및 SNS 등에 사생활을 퍼뜨릴 경우, 오히려 명예훼손죄나 업무방해죄 등으로 역고소를 당해 가해자와 피해자의 지위가 송두리째 뒤바뀌는 억울한 사태로 이어질 수 있다. 따라서 치솟는 분노를 가라앉히고 적법한 절차와 테두리 안에서 철저하게 객관적인 증거를 확보하는 것이 성공적인 상간소송을 이끌어내는 첫 관문이자 가장 핵심적인 요건이다.상간소송에서 인정되는 증거는 반드시 직접적인 성관계 증거(숙박업소 출입 내역 등)에만 국한되지 않는다. 두 사람이 연인 관계임을 입증할 수 있는 카카오톡 대화 내용, 블랙박스 영상 및 녹음, 차량 내 내비게이션 기록, 카드 결제 내역 등도 폭넓게 부정행위의 증거로 채택될 수 있다. 다만, 증거보전청구 등을 통해 합법적으로 자료를 확보해야 증거능력을 인정받을 수 있으므로 사건 초기부터 법률 전문가의 조력을 받는 것이 필수적이다.상간소송과 더불어 이혼 소송에서 가장 치열하게 대립하는 부분은 단연 ‘재산분할’과 ‘양육권’이다. 특히 재산분할은 혼인 기간 중 공동으로 형성한 재산을 기여도에 따라 나누는 과정으로, 이혼 후의 자립과 직결되는 경제적 문제이기에 한 치의 양보 없는 공방이 벌어진다.지안나 변호사는 “유책배우자라 할지라도 재산분할 청구권은 별개로 인정되기 때문에, 상대방의 잘못을 입증하는 것과 내 재산 형성 기여도를 입증하는 것은 완전히 다른 차원의 문제”라고 설명했다.즉, 전업주부라 하더라도 가사 노동과 육아, 재산 유지 및 증식에 기여한 바를 꼼꼼하게 입증한다면 높은 비율의 재산분할을 인정받을 수 있다는 것이다. 여기에는 은닉된 상대방의 재산을 찾아내는 과정(재산명시제도, 금융거래정보제출명령 등)도 포함되며, 이는 고도의 실무 경험을 요구한다.또한 미성년 자녀가 있는 경우 친권 및 양육권 분쟁은 부모 양측의 양육 환경, 경제적 능력, 자녀와의 애착 관계, 자녀의 연령 및 의사 등 다각적인 요소를 종합적으로 판단하여 결정된다.류정임 리포터