경제 미래 모빌리티 체험하는 관람객 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/13/20261013500125 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-13 13:23 입력 2026-10-13 13:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 13일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 한국 전자전을 찾은 사람들이 전시장을 둘러보고 있다. 2026.10.13 도준석 전문기자 13일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026 한국 전자전’을 찾은 사람들이 전시장을 둘러보고 있다. 2026.10.13 도준석 전문기자도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 행사가 개최된 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스