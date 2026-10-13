“AI의 경쟁력은 똑똑함 아닌 정확함”… 팔레트, AI 에이전트 서비스 ‘Palette Agent’ 선보여

사용자 요청부터 업무 실행·결과 관리까지 하나의 플랫폼에서 지원

이미지 확대 사진=팔레트 제공

세줄 요약 Palette Agent 글로벌 공식 출시, 업무형 AI 플랫폼 지향

여러 AI 모델과 도구 통합, 자연어 기반 실행 지원

Authentic Intelligence 선언, 정확한 답과 성과 강조

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국내 AI 플랫폼 기업 팔레트는 지난 9월 23일 AI Agent 서비스 ‘Palette Agent’를 전 세계에 공식 출시했다고 밝혔다.글로벌 빅테크 기업들이 AI Agent 시장에 본격적으로 뛰어들며 주도권 경쟁에 불을 지피는 상황 속에서, Palette Agent는 다양한 인공지능 모델과 실무 도구들을 비롯해 맞춤형 앱 제작 기능까지 통합된 단일 환경에서 제공하는 종합 AI 업무 플랫폼을 지향하고 있다.AI Agent는 사용자가 모든 과정을 일일이 지시하지 않아도 주어진 목표를 달성하기 위해 계획을 세우고 도구를 활용해 실행하는 자율형 AI다. 기존 생성형 AI가 질문에 답하는 데 초점을 맞췄다면, AI Agent는 사용자의 목표를 실제 업무 결과로 연결하는 실행형 AI에 가깝다.‘Palette Agent’는 ChatGPT, Claude, Gemini 등의 최신 AI 모델을 팔레트의 자체 LLM인 ‘Palette Smart’로 통합하여, 사용자의 요청과 대화 맥락, 작업의 성격에 맞춰 최적화된 모델과 기능을 연결한다. 이를 통해 사용자는 각 AI 모델의 특성이나 프롬프트 작성법을 별도로 익히지 않아도 하나의 서비스 안에서 기획, 문서 작성, 리서치, 앱 제작, 업무 자동화 등 다양한 작업을 수행할 수 있다.또한 복잡한 기술을 내세우기보다는 사용자가 자연스럽게 자신의 작업 환경을 구축할 수 있도록 고안된 사용자 중심의 UI 디자인으로 차별화를 꾀했다.팔레트는 이번 신제품 출시를 계기로 새로운 인공지능의 지향점으로 ‘Authentic Intelligence’를 선언했다. 이는 단순히 더 영리한 답변을 제시하는 인공지능(Artificial Intelligence)의 틀을 벗어나, 사용자의 의도와 맥락을 깊이 이해하고 사용자의 통제 속에서 구체적인 성과를 도출해내는 인간 중심의 인공지능을 뜻한다.팔레트 이종근 대표는 “Palette Agent는 질문에 답하는 ‘똑똑한 AI’를 넘어, 사용자의 의도를 이해하고 맥락을 연결해 실제 업무를 완결하여 ‘정확한 답’을 제공하는 AI 모델”이라며 “앞으로 Palette Agent를 사람의 고유한 지능을 확장하는 Authentic Intelligence Workspace로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.특히 Palette Agent는 사용자가 자연어로 원하는 작업을 요청하면 필요한 도구나 앱을 직접 제작하거나 개인과 팀의 업무 환경에 맞는 맞춤형 솔루션을 구성할 수 있도록 설계됐다. 업무 요청부터 실행, 결과 관리까지 하나의 플랫폼에서 진행할 수 있어 개인과 팀의 업무 생산성을 높이는 데 도움을 준다.한편, 팔레트는 Palette Agent 글로벌 출시를 기념해 Agentic AI 모델로서는 세계 최초로 신규 가입 고객에게 총 600크레딧(기본 500 제공, 웰컴 축하 100 추가 제공)을 무료로 제공하는 론칭 페스티벌을 진행하고 있으며, pltt.ai로 접속하면 된다. 또한 새로운 AI 사용 경험을 알리기 위한 ‘Don’t Prompt, Start Palette’ 캠페인도 함께 전개할 예정이다.류정임 리포터