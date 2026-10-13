코스피, 장중 4%대 급락…약 2달만 ‘매도 사이드카’ 발동

세줄 요약
- 코스피 장 초반 4%대 급락, 매도 사이드카 발동
- 코스피200 선물지수 5% 넘게 하락하며 정지
- 코스피·코스닥 동반 약세, 시장 불안 확대
코스피가 13일 장 초반 4%대의 급락을 보이면서 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 47분 58초 코스피200 선물지수의 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다.
발동 시점 기준 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 51.20 포인트(5.08%) 낮은 955.02였다.
유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.
코스피 시장에서 사이드카가 발동한 것은 지난 8월 20일 이후, 매도 사이드카가 발동한 것은 같은 달 19일 이후 처음이다.
오전 9시 49분 현재 코스피 지수는 전장보다 259.07 포인트(4.06%) 내린 6125.17이다.
같은 시각 코스닥은 20.93 포인트(2.46%) 내린 828.26이다.
박소연 기자
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