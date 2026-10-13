오므론, 프로브커버 없이 1초 측정 가능한 귀 적외선 체온계 2종 선봬

세줄 요약 프로브커버 없는 귀 적외선 체온계 출시

1초 측정과 전면 센서로 편의성 강화

MC-E533 야간 기능, MC-E530 실속형 구성

이미지 확대 사진=오므론헬스케어 신제품 귀 적외선 체온계 MC-E533 사용 장면

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혈압계, 심전도 측정기, 네블라이저 등 다양한 헬스케어 솔루션을 제공하는 오므론이 귀 적외선 체온계 신제품 ‘MC-E533’과 ‘MC-E530’을 출시한다고 밝혔다. 두 제품은 별도의 일회용 프로브커버를 사용하지 않는 설계를 적용하고 1초 만에 체온을 측정할 수 있도록 해 체온 측정 과정에서의 편의성을 높인 것이 특징이다.귀 적외선 체온계는 고막과 주변 조직에서 방출되는 적외선 신호를 포착하여 체온을 산출하는 원리를 지닌다. 이번에 선보이는 신제품은 이전 모델인 MC-523에서 반드시 필요했던 일회용 프로브커버를 배제한 ‘프로브커버 프리’ 구조를 도입했다. 이에 따라 매번 커버를 별도로 구입하거나 측정 시마다 체결해야 하는 번거로움이 사라져, 소모품 유지 관리에 대한 부담과 사용 직전의 준비 과정을 대폭 덜어낼 수 있다.특히 영유아의 체온을 수시로 체크해야 하는 양육 환경에서는 신속하고 간편한 측정이 핵심적인 요소다. MC-E533과 MC-E530 양 모델 모두 1초 만에 측정이 완료되는 기능을 탑재해 복잡한 사전 준비 없이 곧바로 체온을 파악할 수 있다. 아울러 센서의 배치 위치를 기존의 후면부에서 전면부로 재설정하고, 측정 결과가 눈에 들어오는 시야각을 한층 넓혀 사용자가 화면의 수치를 한결 수월하게 확인할 수 있도록 개선했다.두 제품 가운데 MC-E533은 야간 사용 환경을 고려한 기능을 강화한 모델이다. 무음모드를 설정하면 측정 시 알림음이 발생하지 않으며, 백라이트 디스플레이를 통해 어두운 공간에서도 측정값을 확인할 수 있다. 37.6℃ 이상의 체온이 감지되면 주황색 백라이트로 표시해 발열 여부를 직관적으로 확인할 수 있으며, 무음모드를 해제하면 알림음으로도 이를 알려준다.측정값 저장 기능도 확대됐다. MC-E533은 최대 30회의 측정값을 저장할 수 있어 반복적으로 체온을 측정할 때 이전 기록을 확인하고 비교할 수 있다. MC-E530은 최근 측정값을 최대 10회까지 자동 저장해 이전 체온을 확인할 수 있도록 했다.MC-E530은 꼭 필요한 체온 측정 기능을 알뜰하게 담아낸 합리적인 제품이다. 교체형 프로브커버가 필요 없는 구조와 1초 만에 온도를 재는 신속함을 모두 지녔으며, 체온이 37.6℃를 넘어서면 긴 경고음 한 번과 짧은 경고음 세 번을 울려 발열 상황을 곧바로 알려준다.두 제품의 체온 측정 범위는 34.0~43.0℃이며, 해당 범위에서 측정 정확도는 ±0.2℃다. 건전지를 포함한 무게는 약 80g으로 휴대성을 높였으며, 30초 동안 조작하지 않으면 전원이 자동으로 꺼진다. 구매일 기준 1년 무상 A/S도 지원한다.오므론 관계자는 “이번 신제품은 체온을 측정하기 전 준비 과정부터 측정 결과를 확인하는 단계까지 사용자의 편의성을 높이는 데 중점을 뒀다”며 “프로브커버 없이 1초 만에 체온을 측정할 수 있도록 공통 기능을 구성하고, MC-E533에는 무음모드와 백라이트를 적용해 야간에도 편리하게 사용할 수 있도록 했다”고 말했다.한편 오므론은 1972년 첫 전자체온계를 선보인 이후 사용자의 측정 환경과 편의성을 고려한 체온계 개발을 이어오고 있다. 귀체온계, 막대형 디지털 체온계, 비접촉식 체온계 등 다양한 제품군을 선보이며 체온 측정 방식과 사용 목적에 따른 제품 선택의 폭을 넓혀 왔다.류정임 리포터