“재벌이 나라 착취, 지금도 같은 생각”… 대기업 비판했다 사과한 공정위원장

공정위 국감野 “시장경제 왜곡된 인식” 질타
친여 유튜브서 기업 악마화 지적도
주병기 공정거래위원장이 과거 교수 시절 “재벌이 대한민국을 착취하고 있다”고 발언한 데 대해 12일 “지금도 같은 생각”이라고 소신을 밝혔다. 국내 기업과 경영인의 ‘의사 결정’에 대해선 “소신이 없다고 비판했다. 이에 유동수 정무위원장은 주 위원장의 이런 발언이 부적절하다는 취지로 꼬집었다.
주 위원장은 이날 국회 정무위원회의 공정위 국정감사에서 “재벌이 나라를 착취한다는 과거 발언에 대해 지금도 같은 생각이냐”라는 최은석 국민의힘 의원의 질의에 “표현이 수사적이고 과도한 측면이 있지만 지금도 그렇게 생각한다”고 답했다. 이에 최 의원은 “대기업과 시장경제에 대한 왜곡된 인식으로 균형 잡힌 직무 수행이 가능하겠느냐”라고 질타했다.
그러자 주 위원장은 “반기업적, 반시장적이라는 말씀은 전혀 그렇지 않다”며 “시장경제의 주인공은 기업이고 공정위 등 정부 기관은 심판”이라고 강조했다. 그러면서도 “기업 경영자들이 전문성과 소신을 가지고 개척적인 의사 결정을 할 수 있어야 하는데 대한민국 기업 중에 몇이나 그런 결정을 할 수 있느냐. 이것은 굉장히 심각한 문제”라고 지적했다.
주 위원장의 이런 발언에 대해 유 위원장은 “공정위원장이 사기업의 의사 결정이나 지배구조에 대해 구체적으로 언급하는 것은 마땅치 않다”며 “개인적 사견을 국감장에서 말하는 것은 옳지 않다”고 꾸짖었다. 주 위원장은 “죄송하다”며 사과했다.
신동욱 국민의힘 의원은 “주 위원장은 김어준의 뉴스공장, 매불쇼 등 친여 성향 유튜브에 출연해 기업을 악마화하는 발언을 했다”고 지적했다. 주 위원장은 “매체를 구분하지 않고 편파적으로 보이지 않게 보이도록 노력하겠다”고 답했다.
한편 주 위원장은 항간에 떠도는 자신을 둘러싼 음주·성희롱 관련 비위 의혹과 관련해 대통령비서실로부터 감찰을 받았느냐는 질문에 “없었다”라고 확답했다.
세종 김신우 기자
세줄 요약
- 재벌 착취 발언 재확인, 국감서 논란 확산
- 야당, 시장경제 왜곡 인식이라며 공정성 질타
- 부적절 표현 사과, 친여 유튜브 출연도 해명
2026-10-13 3면
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