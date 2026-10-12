경제 [포토] ‘길게 늘어선’ 추곡 수매 트럭 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/12/20261012800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-12 14:44 입력 2026-10-12 14:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 길게 늘어선 추곡 수매 트럭12일 경기도 화성시 비봉면 수라청연합농협 미곡종합처리장(RPC)에서 벼를 싣고 온 트럭들이 수매 순서를 기다리고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 추곡 수매 기다리는 트럭들12일 경기도 화성시 비봉면 수라청연합농협 미곡종합처리장(RPC)에서 벼를 싣고 온 트럭들이 수매 순서를 기다리고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 추곡 수매 기다리는 트럭들12일 경기도 화성시 비봉면 수라청연합농협 미곡종합처리장(RPC)에서 벼를 싣고 온 트럭들이 수매 순서를 기다리고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 길게 늘어선 추곡 수매 트럭12일 경기도 화성시 비봉면 수라청연합농협 미곡종합처리장(RPC)에서 벼를 싣고 온 트럭들이 수매 순서를 기다리고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 이미지 확대 추곡 수매로 분주한 미곡종합처리장12일 경기도 화성시 비봉면 수라청연합농협 미곡종합처리장(RPC)에서 추곡 수매가 진행되고 있다. 2026.10.12 연합뉴스 12일 경기도 화성시 비봉면 수라청연합농협 미곡종합처리장(RPC)에서 벼를 싣고 온 트럭들이 수매 순서를 기다리고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 사진에 나타난 주요 상황은 무엇인가? 벼 수매 대기 벼 출하 준비