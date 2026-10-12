‘한화 3남’ 김동선 사장, 1285억 들여 한화M＆S 공개매수…주가 24%↑

1개월 평균가 27% 할증해 주당 8000원

공개매수 후 지분율 24.8% 최대주주

‘책임경영 일환…주주 목소리 반영’

이미지 확대 김동선 한화머시너리앤서비스홀딩스 미래전략총괄 사장. 한화M＆S 제공

세줄 요약 김동선 사장, 1285억원 투입 공개매수 발표

주당 8000원 제시, 평균가 대비 27% 할증

발표 직후 한화M＆S 주가 24% 급등

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김승연 한화그룹 회장의 삼남인 김동선 한화머시너리앤서비스홀딩스(이하 한화M＆S) 미래전략총괄 사장이 개인 자금 1285억원을 투입해 자사 보통주 공개매수에 나섰다. 이날 한화M＆S 주가는 전장보다 24% 오르면서 강세를 보였다.한화M＆S는 김 사장이 이날부터 다음달 2일까지 22일간 한화M＆S 보통주 1606만주를 기존 주주들로부터 공개매수한다고 12일 밝혔다. 매수가는 주당 8000원으로 최근 1개월 주당 평균가(약 6300원) 대비 27% 할증된 금액이다. 전 거래일(8일) 종가(6080원)와 비교하면 약 32% 프리미엄이 가산됐다.공개매수 물량은 전체 보통주의 약 19% 수준으로 총 1285억원가량의 김 사장 개인 자금이 투입될 예정이다. 매수가 예정대로 진행되면 김 사장의 지분율은 5.81%에서 24.81%로 올라 단일 최대주주가 된다.회사 측은 “이번 공개매수는 주주가치 제고와 주요 경영진의 책임경영 강화 차원에서 이뤄진 것으로, 신성장동력 마련과 주가 부양에 대한 다수 주주들의 최근 목소리를 적극 반영한 결과”라고 설명했다. 특히 지난달 개최된 첫 임시주주총회에서 주가 하락과 향후 성장에 대한 다수 주주들의 우려가 있었던 만큼, 이번 공개매수는 주주들의 목소리를 적극 반영한 조치라고 덧붙였다.이날 공개매수 계획 발표에 유가증권시장에서 한화M＆S는 전 거래일보다 24.01% 오른 7540원에 정규장을 마쳤다.한화그룹 테크·라이프 부문의 지주사인 한화M＆S는 지난 8월 테크·라이프 부문 인적분할과 함께 설립됐으며, 같은 달 유가증권시장에 상장했다. 테크 부문은 한화비전·한화세미텍·한화모멘텀·한화로보틱스 등으로 구성됐으며 라이프 부문은 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등이 속해 있다.김현이 기자