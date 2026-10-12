부산 애견미용학원 코리아펫아카데미 부산점, 19일 오픈… 애견미용·펫푸드 전용 실습실서 정규 과정 개강

세줄 요약 부산 서면에 코리아펫아카데미 부산점 개원

애견미용·펫푸드 전용 실습실과 강의장 마련

비전공자 대상 자격증·취업·창업 상담 운영

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코리아교육그룹의 코리아펫아카데미 부산점이 오는 19일 개원하고 정규과정을 개강한다고 밝혔다. 부산점은 애견미용과 펫푸드 분야별 전용 실습 공간을 기반으로 자격증 취득과 취업·창업을 준비하는 교육과정을 운영할 계획이다.부산점은 부산 서면 중심권에 자리해 반려동물 분야 교육을 희망하는 지역 수강생들의 접근성을 높였다. 주요 교육과정은 애견미용, 펫푸드, 펫베이커리, 펫케이크, 드라이 등이다. 행동교정 등 다른 분야의 과정도 준비하고 있다. 반려동물 분야를 처음 접하는 비전공자와 입문자도 기초부터 단계적으로 배울 수 있도록 커리큘럼을 구성했으며, 수강생의 학습 목적에 따라 자격증 취득, 취업, 창업 등 개인별 목표에 맞는 과정 상담을 진행한다.학원 측은 기존 강남점과 인천점의 교육 운영 경험을 바탕으로 부산점의 수업과 운영 체계를 준비하고 있다고 설명했다. 기존 지점에서 쌓은 경험을 부산 지역 수강생에게 맞춰 적용해 실습 중심의 수업을 운영한다는 방침이다.시설은 애견미용 전용 실습실과 펫푸드 전용 강의장을 중심으로 구성됐다. 애견미용 실습실에는 욕조와 건조대를 갖춰 목욕부터 드라이, 미용으로 이어지는 실습을 할 수 있다. 펫푸드 강의장은 펫푸드뿐 아니라 펫베이커리, 펫케이크, 드라이 등 다양한 조리 실습을 위한 별도 공간이다. 실습 재료를 보관·관리할 수 있는 냉장·냉동 설비도 마련했다. 실습복으로 갈아입을 수 있는 탈의실도 갖췄다.교육 대상은 관련 경험이 없는 비전공자부터 애견미용·펫푸드 자격증 취득을 목표로 하는 수강생, 관련 분야 취업이나 창업을 준비하는 이들까지 다양하다. 부산점은 하나의 자격증 과정에 한정하지 않고 개인의 관심 분야와 진로 방향에 맞는 과정을 선택할 수 있도록 상담한다는 방침이다.정규과정 외에 반려동물 아로마 세미나와 펫푸드 원데이클래스도 준비하고 있다. 오는 12월에는 행동교정 과정 개강을 계획하고 있다. 프로그램별 세부 일정은 추후 안내할 예정이다.서면 애견미용학원 코리아펫아카데미 부산점 관계자는 “부산 지역에서 반려동물 분야의 진로를 준비할 수 있는 실습 중심 교육기관으로, 단순 자격증 취득을 넘어 실제 취업 현장에서 바로 활약할 수 있는 실무 인재를 키우는 것에 초점을 맞췄다”며 “애견미용과 펫푸드 분야별 전용 실습 공간을 기반으로 수강생들이 각자의 목표에 맞춰 기술을 익히고, 자격증 취득과 취업, 창업까지 준비할 수 있도록 교육과정을 운영할 계획”이라고 전했다.양승현 리포터